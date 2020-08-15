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15.08.2020 15:07
Рубрика: В мире

МИД России призвал не медлить с саммитом СБ ООН по Ирану

Текст: Александр Саможнев
Предложение Москвы о созыве встречи глав государств - постоянных членов СБ ООН с участием руководителей ФРГ и Ирана является приглашением к началу содержательного разговора и конструктивного сотрудничества в нужном всем направлении. Российская сторона рассчитывает, что предложение получит широкую поддержку и будет реализовано. Однако медлить с этим нельзя, говорится в комментарии МИД РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В документе отмечается, что Совет Безопасности однозначно отверг проект резолюции США об установлении бессрочного, неограниченного запрета на поставки вооружений и военной техники в Иран и из этой страны. Результаты голосования стали напоминанием о том, что международное право существует, а резолюции Совбеза необходимо соблюдать всем, включая Вашингтон.

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По оценкам дипломатов, оснований для введения против Ирана оружейного эмбарго нет. Проводимый Вашингтоном курс на подрыв резолюции СБ ООН 2231 и развал Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) вызывает в мире стойкое неприятие. Тем не менее, американская сторона решила пойти напролом.

Провал проекта американской резолюции является наглядным подтверждением, что путь к разрешению накопившихся в зоне Персидского залива противоречий и взаимных претензий лежит не через использование нажимных методов и грубой силы, не через "демонизацию" Ирана. Нужен поиск эффективных многосторонних решений с непременным участием всех заинтересованных государств, включая и членов СБ ООН, и Иран, и его соседей, подчеркивает МИД РФ.

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