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Рубрика: В мире

СБ ООН отклонил резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана

Резолюция США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана потерпела крах в Совете безопасности ООН. Ее поддержали лишь две страны, еще две выступили против, одиннадцать стран воздержались.

Фото: US DEPARTMENT OF JUSTICE / AFP
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Об этом сообщил постпред Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани, который в августе председательствует в Совбезе. "Документ не принят", - подчеркнул Джани. По данным ТАСС, против голосовали Россия и Китай, за - США и Доминиканская Республика.

По условиям ядерной сделки, срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран истекает в октябре этого года. Вашингтон настаивал на продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не примет обратное решение.

Ранее президент России Владимир Путин предложил провести в ближайшее время в режиме онлайн саммит глав государств-постоянных членов Совбеза ООН, а также Германии и Ирана. Встречу, по мнению российского лидера, необходимо посвятить проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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