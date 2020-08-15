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Рубрика: Спорт

Мировые СМИ в шоке от разгромного поражения "Барселоны"

Текст: Максим Макарычев
"Унижение", "катастрофа", "тотальный разгром", "Барсу поставили на колени", - так мировые СМИ по горячим следам отреагировали в своих онлайн-трансляциях и послематчевых комментариях на унизительное поражение "Барселоны" от "Баварии" со счетом 2:8, в матче, который прошел в пятницу вечером на "Эстадио да Луш" в Лиссабоне. "Беспрецедентное унижение, которое на 99% будет стоить места тренеру "Барселоны" Кике Сетиену", - констатирует итальянское спортивное издание Ansa.
Фото: (AP Photo / Manu Fernandez / Pool) Фото: (AP Photo / Manu Fernandez / Pool)
Фото: (AP Photo / Manu Fernandez / Pool)
Фото: Miguel A. Lopes/Pool Photo via AP
"Лейпциг" обыграл "Атлетико" в четвертьфинале Лиги чемпионов

"Эта Барселона отныне ничто. У нее есть президент Хосеп Мария Бартомеу, который разрушил ее наследие. Стареющий персонал, который больше хочет сохранить власть, чем открыть ванную комнату в раздевалке. И тренер Кике Сетьен, который прошел путь от ученика Кройфа (легендарного голландского футболиста и тренера, в том числе "Барсы" - Ред.) до гимнаста на трапеции в цирке ужасов", - такой приговор каталонской команде выносит ведущая испанская газета El Mundo. "Бавария" - настоящая машина-каток, она ​​выиграла 26 из своих последних 27 игр и, возможно, подписала приговор нынешней "Барселоне", которая нуждается в глубоком обновлении и у нее мало времени для этого, потому что сентябрь (начало чемпионата Испании по футболу - Ред.) не за горами", - констатирует главная испанская спортивная газета Marca.

"Финал, которого все хотели", так португальская пресса представляла превью четвертьфинальной встречи между "Барсой" и мюнхенской "Баварией", гигантами европейского футбола, которые должны были выяснить отношения в одном матче без возможности реванша. Жалко только, что это был всего лишь четвертьфинал, отмечали журналисты, называя матч "досрочным финалом". "Бавария", которая еще в прошлом году занимала шестое место по ходу национального чемпионата, блестяще провела игры в 2020 году, в итоге, сметая всех соперников, завоевала чемпионский титул в бундеслиге, которая завершилась 27 июня, и показала, что ее победа 4:1 над "Челси" на предыдущей стадии Лиги Чемпионов не была единичным случаем.

Создается впечатление, что команда Флика стала даже сильнее, чем за несколько месяцев до пандемии, и теперь это настоящая военная машина, отмечает Ansa. Накануне игры тренер испанцев Энрике Сетьен, говоря о своих оппонентах, отметил, что "Левандовски - великий игрок, но ему не дотянуться до Лео". Многолетний лидер немецкой команды Томас Мюллер накануне игры отметил, что "Месси не может остановить один человек, его можно заблокировать с помощью командной игры и мы это можем".

Фото: Getty Images
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Теперь комментаторы, после разгрома, заговорили о закате "золотой эры" "Барселоны", прогнозируя, что теперь клуб покинет не сам Месси, который якобы тяготится игрой в "Барсе", а ее тренер, на лиссабонском стадионе напоминавший человека, который только что потерял близкого родственника. До игры Сетьен признавал силу соперника, объясняя, что "Бавария - потенциально выдающаяся команда", но сразу добавил: "Мы тоже, и поэтому ожидаем сбалансированного матча, в котором нам будет много чего сказать". Как оказалось, противопоставить немецкой машине у "Барсы" не было ни желания, ни сил, ни средств и команда оказалась в состоянии полной прострации. "Хорошо, что Неймар вовремя сбежал от "Барсы" и не вернулся в нее", - едко замечает комментатор британского Guardian.

"Барселона" последний раз пропускала больше семи мячей за матч в далеком 1949 году. Впервые в истории своего выступления в главном клубном европейском турнире получила сначала четыре мяча за тайм в свои ворота и всего восемь "пробоин" за всю игру. "Барселона была за гранью жалости. "Бавария" могла забить 15 голов: сегодня у них было 26 ударов по воротам, по сравнению с восемью у "Барселоны". "Бавария" даже забила один из них за "Барсу", - заключает Guardian.

Цитата

Гиллем Балаге, испанский футбольный журналист для BBC Radio 5 Live:

- Это следствие многолетнего упадка. Никто в "Барсе" не был достаточно умен, чтобы понять, что происходит. Стыдно. "Барселона" изменила футбол. Теперь это наследие оказалось выброшенным в мусорное ведро. "Барселона" тот клуб, в котором все решают игроки.

Фото: MARCO BERTORELLO / AFP
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Томас Мюллер, признанный УЕФА лучшим игроком матча:

- Это (счет на табло) сложно объяснить. Сейчас наша команда находится в отличной форме. Спасибо за трофей лучшего игрока матча, но я думаю, что у нас есть еще 12 или 15 игроков, которые этого заслуживают. Мы так много работали, мы работали очень интенсивно, нас трудно победить. Нам было так весело сегодня. У них есть особые игроки, мы должны быть еще более агрессивными и побеждать снова и снова. Нам хорошо. Это серьезное заявление на победу в Лиге Чемпионов, но следующая игра, полуфинал, начнется со счета 0: 0. Мы должны выиграть следующую игру! Мы должны быть расслаблены и очень счастливы, но, когда мы проснемся завтра, мы должны сосредоточиться. Мы здесь не для того, чтобы выиграть четверть, мы здесь, чтобы выиграть полуфинал, а затем финал.

Жерар Пике, защитник "Барселоны" и сборной Испании:

- Ужасная игра, ужасное чувство ... постыдное. Клубу нужны изменения, и я не говорю о тренере и игроках. Конструктивно нам нужны изменения всех линий. Это происходит (с "Барселоной") не в первый раз, не во второй, и даже не в третий.

Крис Саттон, лучший игрок чемпионата Шотландии по футболу 2004 года, комментатор ВВС:

- Если завтра Кике Сетьен останется тренером "Барселоны", я съем свою шляпу. "Барселона" сдалась, и это совершенно недопустимо. Страшно наблюдать за этой капитуляцией. Где лидерство на поле? Их опытные игроки были унижены этим вечером. Кажется, что у этих так называемых профессиональных игроков отсутствует желание. Они не хотят бегать и сражаться.

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