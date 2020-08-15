Можно ли точно определить, что в скорлупе яйца есть сальмонелла?

Сальмонеллами называют группу бактерий, вызывающих инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта. Инфекция может грозить крайне неприятными последствиями для здоровья.

По словам врача-диетолога из Испании Айтора Санчеса, по внешнему виду или цвету яйца распознать сальмонеллу нельзя - "зараженное" яйцо может выглядеть абсолютно нормально. Также нет каких-либо специальных приемов для выявления бактерии.

"Но есть несколько важных рекомендаций, которые помогут минимизировать риск отравления продуктом. Не надо помещать яйцо в дезинфицирующее средство, так как скорлупа пористая и может легко пропустить внутрь токсичное вещество. Мыть яйца можно только в том случае, если вы собираетесь их тут же приготовить. Заранее этого делать не нужно. Если на продукте есть грязь, то удалить ее с помощью сухой щетки", - отметил Санчес.

Диетолог отметил, что яйца должны храниться в холодильнике по возможности вдали от других продуктов и быть тщательно приготовленными. Употребление продукта в сыром виде - большой риск для здоровья.

Ранее технолог заявил, что от опасных микроорганизмов, которые могут содержаться в яйцах, можно избавиться в том случае, если вы готовите продукт при температуре выше 75 градусов.