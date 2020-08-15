"Мыльница". Редкий грузопассажирский фургон УАЗа

Ульяновский автомобильный завод продолжает вспоминать об уникальных машинах. На этот раз компания в соцсетях рассказала о грузопассажирских фургончиках, собранны на базе УАЗа в Петрозаводске - эти автомобили еще прозвали "мыльницами".

Машину для ремонтных бригад с необычной крышей округлой формы на протяжении 20 лет выпускал карельский Территориальный центр междугородних связей и телевидения № 23 (ТЦМС-23).

Первый образец ремонтно-профилактической мастерской был собран в конце 1977 года и получил обозначение РПК-23. На шасси УАЗ-452 установили кузов из формованных стеклопластиковых панелей. Внутри салона были предусмотрены шесть пассажирских мест (плюс одно рядом с водителем) и шкафы для инструмента.

В течение 1978 года автомобиль проходил дорожные испытания и был рекомендован Минсвязи СССР к серийному производству. В эксплуатации он также показал себя отлично, однако позднее всё же появились нарекания. И касались они как раз-таки высокой крыши. Несмотря на то, что такая конструкция позволяла специалистам работать не сгибаясь внутри машины, водители жаловались на крайне низкую боковую устойчивость автомобиля.

Позднее эта версия неоднократно модернизировалась: так, в 1984 году был изготовлен вариант с более низкой крышей, а после распада СССР ТЦМС-23 ТЦМС-23 и вовсе перешли на производство автомобилей типа "фермер". Последний автомобиль покинул территорию экспериментального производства 27 марта 1998 года. За все время с начала выпуска первой машины было выпущено около 450 автомобилей всех модификаций.

Фото: Пресс-служба УАЗа.