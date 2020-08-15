Небензя: Необходимо избежать усиления конфронтации по иранской теме

Россия призывает партнеров в СБ ООН избежать дальнейшего усиления конфронтации по иранской проблематике. С таким заявлением, по итогам голосования Совета Безопасности ООН по проекту резолюции США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, выступил постоянный представитель России в международной организации Василий Небензя. Он напомнил о поступившем ранее предложении от Владимира Путина.

Президент России выступил за проведение онлайн-встречи глав стран-постоянных членов СБ ООН, а также Германии и Ирана, чтобы наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации по этой теме в Совете Безопасности ООН. "Мы призываем партнеров внимательно рассмотреть это предложение. Россия готова к конструктивной работе со всеми вовлеченными сторонами, чтобы вывести ситуацию из опасного русла", - цитирует российского постпреда ТАСС.

При голосовании за американский документ большинство стран воздержались, а РФ и КНР выступили против. Напомним, срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран согласно условиям ядерной сделки истекает 18 октября 2020 года.

Как ранее писала "РГ", Россия остается полностью приверженной иранской ядерной сделке. Заключение СВПД в 2015 году стало крупным политико-дипломатическим достижением, позволило отвести угрозу вооруженного конфликта, укрепило режим нераспространения ядерного оружия. Как не раз отмечал глава России, проблемы на Ближнем Востоке можно преодолеть, если государства с должным вниманием и ответственностью будут подходить к позициям друг друга, действовать уважительно и на коллективной основе.