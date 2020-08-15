Почтовое ведомство США предупредило о задержках при удаленном голосовании

При удаленном голосовании возможны задержки из-за массовой отправки бюллетеней почтой. Об этом говорится в письме главного юрисконсульта Почтового ведомства США Томаса Маршалла, опубликованном в The New York Times.

По его словам, некоторые крайние сроки на получение и возврат бюллетеней по почте не соответствуют стандартам доставки почтовой службы. Маршал считает, что власти штатов должны призвать граждан отправлять бюллетени по меньшей мере за 15 дней до выборов, а не за несколько дней, как позволяют законы. В противном случае некоторые бюллетени не будут доставлены вовремя, предупреждает почтовое ведомство, пишет РИА Новости.

Письмо Томаса Маршалла добавляет напряженности в споре о том, насколько целесообразно проводить голосование по почте на фоне коронавируса. Президент США Дональд Трамп уже неоднократно критиковал эту идею. По его мнению, такая форма волеизъявления может дать преимущество демократам на президентских выборах, которые состоятся третьего ноября этого года. Кроме того, убежден хозяин Белого дома, данная процедура непрозрачна, а обработка бюллетеней займет много времени.