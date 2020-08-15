С15 августа Россия и Швейцария возобновят авиасообщение

С субботы, 15 августа, Россия и Швейцария возобновляют авиасообщение, прерванное в конце марта из-за пандемии коронавируса. Пока рейсы между странами будет выполнять только "Аэрофлот".

Сегодня в 13.50 вылетит первый самолет из Москвы в Женеву. Всего запланировано выполнение одного рейса в неделю, пишет ТАСС. Швейцарская авиакомпания Swiss также планирует осуществлять полеты в Москву, но точную дату перевозчик пока не называет - решение об этом должны принять власти.

Напомним, с пятого августа власти Швейцарии исключили Россию из списка государств, представляющих повышенный риск заражения коронавирусом. Затем швейцарские власти отменили требование прохождения обязательного 10-дневного карантина для прибывающих из РФ пассажиров. Однако страну сейчас смогут посещать только граждане, имеющие вид на жительство, для туристов въезд пока закрыт. Также сняты ограничения на въезд в Россию для граждан Швейцарии.