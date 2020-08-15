Правительство рассмотрит первую версию нацпроекта по внутреннему туризму

Первая версия нацпроекта по развитию внутреннего туризма будет рассмотрена правительством в понедельник, 17 августа. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании, посвященном развитию экологического туризма в России.

Он также попросил Ростуризм и Минприроды подключиться к работе над нацпроектом. Полностью проект, как ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, будет готов и представлен осенью.

"Уже в понедельник мы рассмотрим материалы Ростуризма, паспорт первой версии нацпроекта",- отметил Чернышенко (цитата по агентству "Прайм").

В Минприроды России уже предложили создать на базе ведомства единого туроператора, который будет заниматься экотуризмом, привлечением внебюджетных источников финансирования для развития туристской инфраструктуры и продвижения туристского продукта. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов считает, что необходимо пересмотреть законодательное регулирование туризма на особо охраняемых природных территориях. Он попросил обеспечить частичное федеральное софинансирование для отдельных особо охраняемых природных территорий Камчатки. Кроме этого, Владимир Солодов предложил ввести мораторий на выдачу лицензий по добыче полезных ископаемых.

Ранее власти объявили о старте новой программы по развитию внутреннего туризма, которая продлится до конца декабря. За путешествие по стране вернут часть потраченных денег.

Размер кешбэка зависит от стоимости тура. За поездку стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей туристу вернут 5 тысяч рублей, за путешествие стоимостью от 50 до 75 тысяч рублей - 10 тысяч рублей, а за более дорогие туры - 15 тысяч рублей. Деньги будут возвращаться автоматически, максимум в течение пяти дней.

Чтобы принять участие в программе, нужно соблюсти несколько условий. Оплачивать можно не только целиком все путешествие, но и отдельно гостиницы на сайтах туроператоров и отелей. При этом оплата должна быть произведена только картой "Мир". Выбрать путешествие можно на национальном туристском портале мирпутешествий.рф.

На первом этапе в программе будут участвовать туры во все регионы России, кроме Алтайского края и Республики Алтай, Калининградской области, Крыма, Севастополя, Краснодарского и Ставропольского краев. Возврат части средств за туры в эти регионы начнется после 1 октября 2020 года.