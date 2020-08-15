Новости

Лев Лещенко прокомментировал смерть Валентины Легкоступовой 17:50
"Рубин" без Слуцкого сыграл вничью с "Уралом" 17:49
МИД Беларуси: Минск заинтересован в продолжении диалога с ЕС 17:18
Лукашенко: Беларуси посредники не нужны 17:07
На МЦД-2 завершили обновление подвижного состава 16:39
В московском районе Гольяново автобус столкнулся с легковушкой 16:35
Российские врачи завершили миссию помощи Киргизии в борьбе с COVID-19 16:01
Украинский волейболист "Зенита" принял гражданство России 15:41
Жээнбеков назвал создание в РФ вакцины от COVID-19 поворотным моментом 15:35
Вышел трейлер сериала Netflix "Молодой Валландер" 15:29
До конца года на субсидию станкостроителям выделено 200 млн рублей 15:10
Названа лучшая романтическая комедия всех времен 14:42
Мошенники вывели за рубеж миллиарды рублей по ложным судебным искам 14:30
Врач Ефремова заявил, что актер - не алкоголик 14:19
Юрий Лоза поделился воспоминаниями о Валентине Легкоступовой 13:47
В Минске минутой молчания почтили память погибшего во время акций протеста 13:45
СМИ: Месси хочет уйти из "Барселоны" 13:27
Между станциями "Каховская" и "Севастопольская" построят новую пересадку 12:19
Компания SpaceX назвала дату запуска астронавтов в космос 12:11
В столичных Сокольниках открылся Сиреневый сад 12:10
В Москве археологи за девять лет обнаружили 45 тысяч артефактов 12:01
В России начато производство вакцины от коронавируса 11:30
СМИ: ЦСКА опередил "Милан" в борьбе за бразильского защитника Фукса 11:26
Роухани назвал поражением США итоги голосования в СБ ООН по Ирану 11:12
В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 за последний месяц на четверть меньше предыдущего 11:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
15.08.2020 17:49
Рубрика: Спорт

"Рубин" без Слуцкого сыграл вничью с "Уралом"

Текст: Максим Домчев

Казанский "Рубин" без дисквалифицированного главного тренера Леонида Слуцкого во втором домашнем матче нового сезона РПЛ не смог обыграть "Урал". Матч завершился вничью - 1:1.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Мама судьи Казарцева пожаловалась на травлю и оскорбления в адрес сына

В матче против "Урала" игрой казанцев руководил помощник Слуцкого - известный в прошлом бомбардир волгоградского "Ротора" Олег Веретенников. Наставник казанцев, напомним, отбывал дисквалификацию, которую он получил за излишне эмоциональный диалог с арбитром матча против "Локомотива" Сергеем Ивановым.

Счет в матче открыли гости. На 12-й минуте встречи Эрик Бикфалви реализовал пенальти. На 31-й минуте хозяева остались вдесятером - Михаил Меркулов получил вторую желтую карточку и по совокупности заработал удаление. Однако всего 4 минуты спустя хозяева счет сравняли. Экс-нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев был точен с 11-метрового. На 63-й минуте после удаления Романа Емельянова команды оказались в равных составах. Но счет больше не изменился.

После двух туров обе команды набрали по одному очку.

В регионах Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Рубин" Спортивные организации Футбольные клубы "Урал" Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ПФО Татарстан Казань УрФО Свердловская область Екатеринбург Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Правительство рассмотрит первую версию нацпроекта по внутреннему туризму
За сутки в России выявлен 5061 случай COVID-19 в 84 регионах
В топ-1000 международного рейтинга университетов вошли 11 вузов России
В Воркуте возбудили дело после гибели четырех человек на шахте
Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год
Избитый Широковым судья рассказал о своем самочувствии
Арбитра матча "Спартак" - "Сочи" отстранили от судейства