"Рубин" без Слуцкого сыграл вничью с "Уралом"

Казанский "Рубин" без дисквалифицированного главного тренера Леонида Слуцкого во втором домашнем матче нового сезона РПЛ не смог обыграть "Урал". Матч завершился вничью - 1:1.

В матче против "Урала" игрой казанцев руководил помощник Слуцкого - известный в прошлом бомбардир волгоградского "Ротора" Олег Веретенников. Наставник казанцев, напомним, отбывал дисквалификацию, которую он получил за излишне эмоциональный диалог с арбитром матча против "Локомотива" Сергеем Ивановым.

Счет в матче открыли гости. На 12-й минуте встречи Эрик Бикфалви реализовал пенальти. На 31-й минуте хозяева остались вдесятером - Михаил Меркулов получил вторую желтую карточку и по совокупности заработал удаление. Однако всего 4 минуты спустя хозяева счет сравняли. Экс-нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев был точен с 11-метрового. На 63-й минуте после удаления Романа Емельянова команды оказались в равных составах. Но счет больше не изменился.

После двух туров обе команды набрали по одному очку.