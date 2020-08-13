КДК РФС дисквалифицировал Леонида Слуцкого за оскорбление судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого на два матча.

Как сообщает РФС, по итогам заседания КДК Слуцкий пропустит один матч, а второй будет условным с испытательным сроком до конца текущего сезона. Также наставник казанцев оштрафован на 200 тысяч рублей.

В матче первого тура "Рубин" - "Локомотив" арбитр встречи Сергей Иванов удалил Слуцкого в перерыве матча.

Перед этим тренер обратился к арбитру с просьбой объяснить ему, почему в первом тайме он не назначил пенальти в ворота москвичей после нарушения на Иване Игнатьеве. Беседа, вернее, монолог Слуцкого продолжался несколько минут, а после матча специалист выдал жаркую пресс-конференцию, на которой заявил, что арбитры считают всех за идиотов, и не могут нормально объяснить, почему принимают те или иные решения во время матча. Также главный тренер "Рубина" призвал дисквалифицировать Иванова "до конца сезона, а лучше пожизненно".