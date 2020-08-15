В Воркуте возбудили дело после гибели четырех человек на шахте

Следственное управление СК РФ по Республике Коми возбудило уголовное дело в связи с гибелью четырех человек на шахте "Воргашорская" в Воркуте. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

ЧП произошло сегодня на территории галереи углеподачи, соединяющей здания погрузки и сортировки угля. Сооружение было выведено из эксплуатации, и подрядчик осуществлял его демонтаж. Во время этих работ галерея обрушилась, четыре работника подрядной организации погибли.

Дело возбудили по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц".

Сейчас на территории шахты работают следователи и руководство следственного отдела по Воркуте, а также следователи-криминалисты регионального управления СК. Специалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей.