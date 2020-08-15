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15.08.2020 17:06
Рубрика: Происшествия

В Воркуте возбудили дело после гибели четырех человек на шахте

Текст: Ульяна Вылегжанина (Республика Коми)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Следственное управление СК РФ по Республике Коми возбудило уголовное дело в связи с гибелью четырех человек на шахте "Воргашорская" в Воркуте. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

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ЧП произошло сегодня на территории галереи углеподачи, соединяющей здания погрузки и сортировки угля. Сооружение было выведено из эксплуатации, и подрядчик осуществлял его демонтаж. Во время этих работ галерея обрушилась, четыре работника подрядной организации погибли.

Дело возбудили по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц".

Сейчас на территории шахты работают следователи и руководство следственного отдела по Воркуте, а также следователи-криминалисты регионального управления СК. Специалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Аварии на шахтах

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