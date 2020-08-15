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15.08.2020 22:12
Рубрика: Происшествия

В Сочи ребенка, которым размахивали на камеру, могут передать опеке

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

Сочинская полиция нашла семью, в которой, предположительно, отец размахивал на камеру своей маленькой дочерью, держа ее за одну ногу.

Напомним, это видео появилось в соцсети на странице мужчины три дня назад. На нем видно, как молодой человек, расположившись на отдыхе в лесу, сильно раскачивает находящегося вниз головой младенца, которому нет еще и двух месяцев, и при этом насвистывает мелодию.

Фото: Пресс-служба СКУ СК России по Крыму
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Это видео возмутило уполномоченного по правам ребенка РФ Анну Кузнецову, которая призвала разобраться в ситуации.

"Полицейские установили местонахождение семьи, она проживала в палатке в урочище Ажек. Ребенку ничего не угрожает. Полиция осматривает место их проживания, мать с ребенком доставлены в Хостинский отдел УВД по городу Сочи, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки".

Как выяснилось, отцу семейства 35 лет, он - москвич, матери 27 лет, она - уроженка Белгорода. Также сегодня в СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что в связи с общественным резонансом этого дела инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материалов проверки и передачи их в региональное управление СКР для объективной оценки произошедшего. Также следователи намерены изучить условия жизни девочки.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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