В Сочи ребенка, которым размахивали на камеру, могут передать опеке

Сочинская полиция нашла семью, в которой, предположительно, отец размахивал на камеру своей маленькой дочерью, держа ее за одну ногу.

Напомним, это видео появилось в соцсети на странице мужчины три дня назад. На нем видно, как молодой человек, расположившись на отдыхе в лесу, сильно раскачивает находящегося вниз головой младенца, которому нет еще и двух месяцев, и при этом насвистывает мелодию.

Это видео возмутило уполномоченного по правам ребенка РФ Анну Кузнецову, которая призвала разобраться в ситуации.

"Полицейские установили местонахождение семьи, она проживала в палатке в урочище Ажек. Ребенку ничего не угрожает. Полиция осматривает место их проживания, мать с ребенком доставлены в Хостинский отдел УВД по городу Сочи, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки".

Как выяснилось, отцу семейства 35 лет, он - москвич, матери 27 лет, она - уроженка Белгорода. Также сегодня в СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что в связи с общественным резонансом этого дела инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материалов проверки и передачи их в региональное управление СКР для объективной оценки произошедшего. Также следователи намерены изучить условия жизни девочки.