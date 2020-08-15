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15.08.2020 23:20
Рубрика: В мире

Ресторан в Китае взвешивал клиентов по программе "Чистая тарелка"

Текст: Максим Макарычев

Ресторан в центральном Китае извинился за то, что заставлял посетителей взвешиваться и только затем предлагал им заказывать еду.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На этой неделе руководство мясного ресторан в городе Чанша приняло решение поставить на входе в заведение двое больших напольных весов. Посетителей просили ввести свои данные в приложение, которое только после этого предлагало им соответствующее меню. По весу клиента и его росту приложение в гаджете определяло, есть ли у него ожирение. В таком случае посетителю предлагалась программа "Чистая тарелка": он получал право заказать меньше блюд, чем обычный клиент. В результате некоторым подавали настолько маленькие блюда, что они действительно вызывали ассоциации с чистой тарелкой. В самом ресторане были развешаны таблички с надписью "Бережливость и усердие, отдавай пустые тарелки" и "Действуй с пустой тарелкой", сообщает ВВС.

Политика ресторана вызвала бурю негодования в китайских социальных сетях. Хэштеги о новых правилах, введенных в ресторане Чанша, в социальной сети Weibo просмотрели более 300 миллионов раз. Администрация ресторана извинилась и заявила, что "глубоко сожалеет" о своей неверной интерпретации программы "Чистая тарелка", которая была введена в рамках национальной кампании за минимизацию пищевых отходов и бережливого отношения к еде.

Предеседатель КНР Си Цзиньпин на днях объявил о начале этой кампании, назвав уровень потерь продовольствия в стране "шокирующим и огорчающим". Государственное телевидение Китая резко раскритиковало пользователей, которые снимали себя поедающими большое количество еды и выставляли это видео в социальных сетях.

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