Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо

Российские военные раздали жителям населенного пункта Хуам (провинция Алеппо) более 250 продуктовых наборов. Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виталий Морозов.

Хуам лишь недавно был освобожден от террористов, и сюда сейчас возвращаются местные жители, покинувшие поселок из-за войны. У многих граждан нет достаточных средств для существования. Поэтому очередь за продуктами выстроилась еще задолго до приезда военных РФ, пишет РИА Новости.

По решению местных властей, продуктовые наборы получили самые нуждающиеся семьи. В пакетах с продуктами: крупы, консервы, сахар, чай. Набор рассчитан так, что его хватит семье из четырех-пяти человек на несколько дней.

Напомним, ранее при содействии российских военнослужащих около трех тысяч подростков были доставлены в город Алеппо, где они смогут сдать вступительные экзамены в вузы. Все эти дети приехали из районов, которые только недавно были освобождены от террористов.