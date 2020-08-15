Новости

Названа лучшая романтическая комедия всех времен 14:42
Мошенники вывели за рубеж миллиарды рублей по ложным судебным искам 14:30
Врач Ефремова заявил, что актер - не алкоголик 14:19
Юрий Лоза поделился воспоминаниями о Валентине Легкоступовой 13:47
В Минске минутой молчания почтили память погибшего во время акций протеста 13:45
СМИ: Месси хочет уйти из "Барселоны" 13:27
Между станциями "Каховская" и "Севастопольская" построят новую пересадку 12:19
Компания SpaceX назвала дату запуска астронавтов в космос 12:11
В столичных Сокольниках открылся Сиреневый сад 12:10
В Москве археологи за девять лет обнаружили 45 тысяч артефактов 12:01
В России начато производство вакцины от коронавируса 11:30
СМИ: ЦСКА опередил "Милан" в борьбе за бразильского защитника Фукса 11:26
Роухани назвал поражением США итоги голосования в СБ ООН по Ирану 11:12
В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 за последний месяц на четверть меньше предыдущего 11:05
Фестиваль "Золотая маска" открыл продажу билетов на конкурсные спектакли 11:01
Вымирающий вид: самые доступные рамные внедорожники в России 11:00
Премьер Болгарии решил изменить конституцию страны 10:33
США и Китай отложили консультации по торговому соглашению 09:51
В Сеуле прокурор покусал таксиста 09:15
В Москве от коронавируса вылечились еще 1275 пациентов 09:13
В топ-1000 международного рейтинга университетов вошли 11 вузов России 09:03
"Вашингтон" проиграл "Айлендерс" несмотря на дубль Овечкина 08:13
В Перу продвигают лечебные травы для борьбы с COVID-19 08:08
Индия заявила об испытаниях трех вакцин от коронавируса 07:34
Эксперт назвал неподходящее для Wi-Fi-роутера место в квартире 07:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
15.08.2020 13:27
Рубрика: Спорт

СМИ: Месси хочет уйти из "Барселоны"

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Разгромное поражение от "Баварии" со счётом 2:8 подтолкнуло Лионеля Месси к желанию покинуть "Барселону". "Интер" готов предложить аргентинцу роскошный контракт.

Фото: (AP Photo / Manu Fernandez / Pool)
Мировые СМИ в шоке от разгромного поражения "Барселоны"

По данным COPE, после поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов Месси намерен уйти из каталонского клуба. Причиной для этого шага называются недовольство происходящим в клубе и заметно испортившиеся отношения с руководством "Барселоны".

Контракт Месси истекает через год, однако миланский "Интер" уже заявил о готовности приобрести лучшего футболиста мира, а также готов предложить ему царские условия.

После истечения контракта с каталонцами миланцы готовы предложить футболисту контракт на 4 года с зарплатой в 260 миллионов евро, то есть 65 млн в год.

У "Барселоны" ещё есть шанс сохранить своего лидера. Но для этого необходимы кардинальные перемены. Пойдут ли на них каталонцы, неизвестно.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спорт Футбол Игроки и тренеры Лига чемпионов 2019/2020 Лионель Месси

Главное сегодня

Правительство рассмотрит первую версию нацпроекта по внутреннему туризму
В топ-1000 международного рейтинга университетов вошли 11 вузов России
СБ ООН отклонил резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана
Небензя: Необходимо избежать усиления конфронтации по иранской теме
Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину
Избитый Широковым судья рассказал о своем самочувствии
Арбитра матча "Спартак" - "Сочи" отстранили от судейства