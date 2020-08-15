СМИ: Месси хочет уйти из "Барселоны"

Разгромное поражение от "Баварии" со счётом 2:8 подтолкнуло Лионеля Месси к желанию покинуть "Барселону". "Интер" готов предложить аргентинцу роскошный контракт.

По данным COPE, после поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов Месси намерен уйти из каталонского клуба. Причиной для этого шага называются недовольство происходящим в клубе и заметно испортившиеся отношения с руководством "Барселоны".

Контракт Месси истекает через год, однако миланский "Интер" уже заявил о готовности приобрести лучшего футболиста мира, а также готов предложить ему царские условия.

После истечения контракта с каталонцами миланцы готовы предложить футболисту контракт на 4 года с зарплатой в 260 миллионов евро, то есть 65 млн в год.

У "Барселоны" ещё есть шанс сохранить своего лидера. Но для этого необходимы кардинальные перемены. Пойдут ли на них каталонцы, неизвестно.