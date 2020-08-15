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15.08.2020 01:43
Рубрика: В мире

США изъяли идущее в Венесуэлу иранское топливо на миллионы долларов

Текст: Максим Макарычев
Власти США заявили, что взяли под свой контроль четыре иранских судна с нефтью, направлявшихся в Венесуэлу. По данным министерства юстиции США, около 1,1 миллиона баррелей топлива было изъято "с помощью иностранных партнеров", уточняет ВВС.
Нефтяной танкер Bella. Фото: US DEPARTMENT OF JUSTICE / AFP Нефтяной танкер Bella. Фото: US DEPARTMENT OF JUSTICE / AFP
Нефтяной танкер Bella. Фото: US DEPARTMENT OF JUSTICE / AFP

Посол Ирана в Венесуэле Ходжат Солтани назвал сообщения об изъятии грузов "ложной пропагандой". "Это еще одна ложь и акт психологической войны, совершаемый американской пропагандистской машиной", - написал он в Twitter, добавив, что ни корабли, ни их владельцы не имеют ничего общего с Ираном.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В пятницу пресс-секретарь госдепартамента США заявила, что доходы от продажи конфискованных партий топлива "теперь могут поддержать Фонд жертв терроризма, спонсируемый государством, а не тех, кто занимается терроризмом". В Белом доме дали понять, что поставки шли в обход санкционного режима, введенного Вашингтоном в отношении Тегерана и Каракаса. В тот же день министерство юстиции США заявило об "успешно произведенном аресте многомиллионной партии топлива, контролируемой Корпусом стражей исламской революции (КСИР)". КСИР - это подразделение иранских вооруженных сил, признанное Белым домом иностранной террористической организацией. "Изъятое имущество сейчас находится на хранении в США", - говорится в заявлении. При этом не уточняется, когда и где были арестованы грузы. В минюсте также сообщили, что ВМС Ирана хотели подняться на корабль в "очевидной попытке вернуть захваченную нефть".

Высокопоставленный американский чиновник сообщил агентству новостей Associated Press, что при захвате не использовалась военная сила. Вместо этого США пригрозили судовладельцам, страховщикам и капитанам санкциями, чтобы добровольно отдали нефть. В настоящее время неясно, где находятся суда "Белла", "Беринг", "Панди" и "Луна".

Отметим, что напряженность между Ираном и США обострилась после одностороннего выхода Вашингтона в 2018 году из ядерной сделки "пятерки" и Тегерана. Кроме того, Вашингтон ввел масштабные санкции против Ирана и Венесуэлы, чтобы заблокировать экспорт нефти. В Белом доме не скрывают планов отстранить президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти и изменить поведение лидеров Исламской Республики.

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