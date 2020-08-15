США изъяли идущее в Венесуэлу иранское топливо на миллионы долларов

Посол Ирана в Венесуэле Ходжат Солтани назвал сообщения об изъятии грузов "ложной пропагандой". "Это еще одна ложь и акт психологической войны, совершаемый американской пропагандистской машиной", - написал он в Twitter, добавив, что ни корабли, ни их владельцы не имеют ничего общего с Ираном.

В пятницу пресс-секретарь госдепартамента США заявила, что доходы от продажи конфискованных партий топлива "теперь могут поддержать Фонд жертв терроризма, спонсируемый государством, а не тех, кто занимается терроризмом". В Белом доме дали понять, что поставки шли в обход санкционного режима, введенного Вашингтоном в отношении Тегерана и Каракаса. В тот же день министерство юстиции США заявило об "успешно произведенном аресте многомиллионной партии топлива, контролируемой Корпусом стражей исламской революции (КСИР)". КСИР - это подразделение иранских вооруженных сил, признанное Белым домом иностранной террористической организацией. "Изъятое имущество сейчас находится на хранении в США", - говорится в заявлении. При этом не уточняется, когда и где были арестованы грузы. В минюсте также сообщили, что ВМС Ирана хотели подняться на корабль в "очевидной попытке вернуть захваченную нефть".

Высокопоставленный американский чиновник сообщил агентству новостей Associated Press, что при захвате не использовалась военная сила. Вместо этого США пригрозили судовладельцам, страховщикам и капитанам санкциями, чтобы добровольно отдали нефть. В настоящее время неясно, где находятся суда "Белла", "Беринг", "Панди" и "Луна".

Отметим, что напряженность между Ираном и США обострилась после одностороннего выхода Вашингтона в 2018 году из ядерной сделки "пятерки" и Тегерана. Кроме того, Вашингтон ввел масштабные санкции против Ирана и Венесуэлы, чтобы заблокировать экспорт нефти. В Белом доме не скрывают планов отстранить президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти и изменить поведение лидеров Исламской Республики.