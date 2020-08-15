Свечников получил травму, его "Каролина" уступила "Бостону"

"Каролина" проиграла третий матч "Бостону" в 1/8 финала Кубка Стэнли. При этом из-за травмы команда лишилась российского форварда Андрея Свечникова.

Накануне третьего матча между этими командами стало известно, что "Бостону" придется играть без своих лидеров - нападающего Давида Пастрняка, получившего повреждение и голкипера Тууки Раска, который отправился к своей семье. Поговаривают, что у голкипера родился ребенок и ему пока не до хоккея.

Но даже без них "Бостон" добился победы - 3:1. Голами отметились

Чарли Койл, Шон Курали и Брэд Маршан. Неплохо отыграл резервный голкипер Ярослава Галак, сделавший 29 сэйвов. Единственный гол "Каролины" на счету Нино Нидеррайтера.

В третьем периоде произошло малоприятное событие для российских болельщиков. Юный талант Андрей Свечников в борьбе со словацким защитником-гигантом Здено Харой неловко упал и покинул лед при помощи партнеров. У него травма ноги, и по всей видимости, серьезная. Но точная информация появится позже.

Пока же "Бостон" выиграл и повел в серии до четырех побед со счетом 2-1.