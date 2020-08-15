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15.08.2020 23:58
Рубрика: Спорт

Свечников получил травму, его "Каролина" уступила "Бостону"

Текст: Максим Домчев

"Каролина" проиграла третий матч "Бостону" в 1/8 финала Кубка Стэнли. При этом из-за травмы команда лишилась российского форварда Андрея Свечникова.

Фото: Getty Images via AFP
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Накануне третьего матча между этими командами стало известно, что "Бостону" придется играть без своих лидеров - нападающего Давида Пастрняка, получившего повреждение и голкипера Тууки Раска, который отправился к своей семье. Поговаривают, что у голкипера родился ребенок и ему пока не до хоккея.

Но даже без них "Бостон" добился победы - 3:1. Голами отметились

Чарли Койл, Шон Курали и Брэд Маршан. Неплохо отыграл резервный голкипер Ярослава Галак, сделавший 29 сэйвов. Единственный гол "Каролины" на счету Нино Нидеррайтера.

В третьем периоде произошло малоприятное событие для российских болельщиков. Юный талант Андрей Свечников в борьбе со словацким защитником-гигантом Здено Харой неловко упал и покинул лед при помощи партнеров. У него травма ноги, и по всей видимости, серьезная. Но точная информация появится позже.

Пока же "Бостон" выиграл и повел в серии до четырех побед со счетом 2-1.

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