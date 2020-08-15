Тегеран: Голосование СБ ООН по резолюции против Ирана показало изоляцию США

Иранский постпред в ООН Маджид Тахт-Раванчи прокомментировал результаты пятничного голосования Совета Безопасности ООН по американской резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Документ поддержали только США и Доминиканская Республика, против были Россия и Китай, еще 11 стран воздержались.

Результаты голосования показывают изоляцию США, такое мнение выразил Тахт-Раванчи в своем Twitter, пишет РИА Новости. "Послание Совета: нет односторонним действиям", - подчеркнул постпред. Он также назвал незаконной попытку Вашингтона продлить санкционные меры, в связи с чем она была отвергнута международным сообществом.

Напомним, срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран согласно условиям ядерной сделки истекает 18 октября 2020 года. США предлагали продлить эмбарго до тех пор, пока Совбез ООН не примет обратное решение. После того, как резолюция не была поддержана, постпред США при организации Келли Крафт пообещала, что американские власти в ближайшие дни запустят процедуру восстановления санкций против Ирана.