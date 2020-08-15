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15.08.2020 22:09
Рубрика: ПДД

Автохамов лишат прав

Повторное хулиганство за рулем обойдется водителям дороже
Текст: Владимир Баршев
За повторное мелкое хулиганство предложено ввести усиленное наказание. А если это повторное хулиганство было совершенно с использованием автомобиля, то и вовсе лишать такого автохама прав.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

С подобной инициативой выступила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, сообщают РИА Новости.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Поводом для разработки законопроекта послужил недавний случай во Владивостоке. В соцсетях распространили видео, снятое из салона машины. Водитель Lexus, на скорости проезжая затопленный перекресток, обливает грязной водой проходящих людей и комментирует: "Бесплатная мойка…"

Полиция заинтересовалась роликом. Был составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство", материалы переданы в суд. Хулигана оштрафовали на 80 тысяч рублей. В полиции уточнили, что молодой человек принес извинения жителям Приморского края, записав видеообращение в своем Instagram-аккаунте. Также в УМВД сообщили, что в мае прошлого года этот юноша уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за размещенной в соцсетях видеозаписи. Парень тогда перегородил своей машиной выход из подъезда жилого дома в центре города во время празднования Дня Победы, его оштрафовали.

Елена Вторыгина пояснила, что сейчас ответственность за повторное мелкое хулиганство наступает только за противоправные действия в интернете, в том числе, в отношении власти.

Она подчеркнула, что если нарушитель привлекался по аналогичным случаям более двух раз, то перечень наказаний должен быть расширен, вплоть до лишения права управления, если хулиганство было совершено с использованием автомобиля.

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#ПДД