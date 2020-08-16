Адвокат: Трамп должен отказаться от преследования Сноудена

"Я не думаю, что там могут быть какие-то сложности в части принятия решений, допустим, о его помиловании. Хотя там нет оснований вообще вести речь о преступлении, поскольку Сноуден говорил о грубейших нарушениях прав и свобод не только американских граждан, но и граждан других государств. Я думаю, что речь должна идти не о помиловании, а о том, чтобы все возможные преследования Сноудена были прекращены", - цитирует адвоката РИА Новости.

По словам Кучерены, само заявление Трампа о том, что он готов рассмотреть возможность помилования Сноудена​​​, это "хорошая новость". Адвокат полагает, что это свидетельствует о том, что президент США сам разделяет те же "принципы и идеалы в части прав и свобод граждан", что и его клиент. "Я очень надеюсь, что позиция Трампа и его разбирательство в этом приведут к определенным правильным решениям в части прекращения всяких преследований", - отметил юрист. При этом он обратил внимание, что речи о помиловании идти не может, поскольку данная процедура может быть применена только к приговоренным, а Сноуден таковым не является.

"Все, что мы слышим на протяжении многих лет, - это риторика соответствующих должностных лиц США, которая направлена на унижение достоинства Эдварда Сноудена, нежели на желание разобраться и принять правильное решение", - отметил Кучерена.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что он серьезно рассмотрит возможность помилования Сноудена, отметив, что этот вопрос является крайне противоречивым. В США экс-сотрудника АНБ многие считают предателем за то, что в 2013 году он предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров.