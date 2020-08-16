Бурляев: Николай Губенко всегда был патриотом

Народный артист России Николай Бурляев назвал фильмы, снятые Николаем Губенко человечными по душевному настрою, по глубине мысли, а сам он был патриотом.

Актер, режиссер, вице-спикер Мосгордумы Николай Губенко скончался в воскресенье на 79-м году жизни.

"Я помню его еще в самом начале его пути после "Заставы Ильича". Потом он стал блестящим театральным актером, навсегда запомню его роль в "Добром человеке из Сезуана" на Таганке у Любимова. Все другие герои как-то поблекли, а он стоит перед глазами. Он стал и режиссером, снял человечные по душевному настрою, по глубине мысли фильмы русского человека, патриота, он им всегда был", - поделился с "РГ" Николай Бурляев.

Артист отметил, что с Губенко они "были разной веры", но у них "всегда было общее поле деятельности".

"Он - коммунист, я - православный, и мы друг над другом, случалось, подтрунивали на тему разницы мировоззрений. Но у нас всегда было общее поле деятельности, и я ему всегда буду благодарен за тот эпизод нашей жизни: когда я закончил "Лермонтова", а он был членом худсовета студии. Фильм попал под обстрел критики, а Николай говорил об этом фильме, как о русском, настоящем фильме и другие слова от сердца. И я ему за это был благодарен и буду благодарен всегда", - подытожил Бурляев.