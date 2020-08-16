Десятки тысяч человек собрались на митинг протеста возле стелы в Минске

Сторонники оппозиции собрались в центре Минска на акцию протеста. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС. По оценкам агентств, возле стелы "Минск - город-герой" находятся десятки тысяч человек.

Как сообщает РИА Новости, часть протестующих разошлась по соседним улицам.

Сотрудники милиции не вмешиваются в происходящее. Пока обстановка там спокойная.

Напомним, что в воскресенье, 16 августа, в белорусской столице прошла демонстрация сторонников президента Александра Лукашенко, на которой он выступил лично. Глава республики признал выборы 9 августа состоявшимися и отверг обвинения в фальсификациях. Лукашенко также заявил, что повторное голосование, на котором настаивают на Западе, исключено - в противном случае Беларусь, по его словам, перестанет быть жизнеспособным государством.