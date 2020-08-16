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16.08.2020 19:43
Рубрика: В мире

Глава МВД Беларуси прокомментировал гибель участника протестов в Минске

Текст: Марина Алешина

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев выдвинул одну из возможных версий гибели 34-летнего минчанина Александра Тарайковского 10 августа на акции протеста в столице республики.

Как заявил Караев, которого цитирует РИА Новости, в мужчину могли стрелять из нелетального оружия, однако в этом должны разбираться следователи.

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"Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я пока не знаю, я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло в беспорядках в Америке? Но мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным", - сказал глава МВД.

Ранее он пообещал провести проверки по всем случаям насилия и превышения полномочий со стороны милиции. Но произойдет это только тогда, когда ситуация успокоится. Караев отметил, что сейчас милиция, бросив все силы на охрану правопорядка во время митингов, не успевает реагировать на рядовые преступления.

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