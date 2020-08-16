Кормье объявил о завершении карьеры после поражения от Миочича

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье объявил о завершении карьеры.

Рано утром в воскресенье по московскому времени Кормье проводил поединок за титул против Стипе Миочича. Это был третий бой между соперниками, и впервые он продлился все пять раундов. По итогам которых все три судьи отдали победу действующему чемпиону Миочичу - 49-46, 49-46, 48-47. Для 41-летнего КАормье это было третье поражение при 22 победах.

После окончания боя огорченный неудачей экс-чемпион объявил о завершении карьеры.

"Мне не интересно просто драться, я хочу сражаться за титул, но теперь я не представляю, что у меня будет такой шанс, - сказал он. - У меня была отличная карьера. Но только что я дрался в своем последнем бою за чемпионство в тяжелом весе. Это был довольно хороший бой", - сказал Кормье.