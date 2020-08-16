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Рубрика: Спорт

Лион" стал последним полуфиналистом Лиги чемпионов, обыграв "Манcити"

Текст: Максим Домчев
Французский "Лион" сотворил очередную сенсацию, выйдя в полуфинал Лиги чемпионов. В четвертьфинале эта команда переиграла "Манчестер Сити" - 3:1.
Фото: EPA-EFE/Miguel A. Lopes / POOL Фото: EPA-EFE/Miguel A. Lopes / POOL
Фото: EPA-EFE/Miguel A. Lopes / POOL

В заключительном четвертьфинале Лиги чемпионов встречались "Манчестер Сити" и "Лион". Скромный французский клуб, который на групповом турнире сумел опередить российский "Зенит", до этого в непростой борьбе одолел мадридский "Атлетико". Но в четвертьфинале явными фаворитами были англичане.

Фото: (AP Photo / Manu Fernandez / Pool)
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Сенсацией запахло в первом тайме, когда Максвелл Корне вывел "Лион" вперед. После перерыва бельгиец Кевин Де Брейне сумел восстановить равенство в счете. Однако в концовке встречи форвард французского клуба Мусса Дембеле, вышедший на замену, забил дважды с интервалом в восемь минут и поставил крест на надеждах команды Хосепа Гвардиолы сыграть в полуфинале.

В борьбе за право сыграть в решающим матче "Лион" ожидает немецкая "Бавария", днем ранее растерзавшая "Барселону" - 8:2.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Манчестер Сити" Лига чемпионов 2019/2020

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