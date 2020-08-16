Лукашенко: Беларусь не нуждается в иностранных посредниках

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал инициативу, исходящую от группы стран Восточной Европы и Прибалтики, которые несколько дней назад предложили свое посредничество в урегулировании ситуации с протестами в республике. По словам Лукашенко, которого цитирует агентство БЕЛТА, Минск в таком посредничестве со стороны не нуждается.

"Руководители Литвы, Латвии, Польши, и, к сожалению, голоса из Украины присоединились к ним, предложили властям Беларуси некоторое посредничество... Я так понимаю, они создали там то ли комитет спасения, то ли правительство в изгнании... У нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, зарубежные посредники... Вы у себя порядок наведите", - сказал Лукашенко. Он также заявил о своей цели "сохранить независимое и стабильное государство" и пообещал "удержать ситуацию" в условиях, когда, по его словам, "продолжают раскачивать обстановку". Кроме того, глава республики призвал "не политизировать трудовые коллективы".

Между тем сторонники президента и оппозиции объявили о своих планах провести в воскресенье, 16 августа, свои митинги в центре Минска. Как передает ТАСС, на площади Независимости пройдет демонстрация под лозунгом "Не дадим развалить страну". Ее начало ожидается после полудня. Накануне там, по данным агентства, состоялись мирные гулянья: несколько сотен человек пришли с цветами, скандируя: "Беларусь", многие расстелили белые пледы под стенами кабмина, силовые органы не пресекали спонтанную акцию.