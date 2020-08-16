Новости

Лукашенко: Беларусь не нуждается в иностранных посредниках 08:57
Трамп может закрыть китайский сервис Alibaba в США 08:50
СМИ: Россияне смогут пополнить банковские карты на кассах магазинов 08:47
Миочич победил Кормье в главном поединке турнира UFC 252 08:15
Мишустин доложит Путину об инициативах дальневосточников 07:53
"Тампа-Бэй" повела в серии с "Коламбусом" 06:40
Трамп сообщил о смерти своего младшего брата 06:31
США планируют разместить в Японии ракеты средней дальности 05:30
В Приморье награжден спасший тонувшего в море мужчину подросток 05:18
Диетолог назвала идеальные для ужина продукты 04:42
Трамп ответил на вопрос о помиловании Сноудена 03:50
Инспектор ГИБДД пострадал во время проверки документов в Петербурге 03:30
Вильфанд предупредил о ночных заморозках в ряде регионов России 02:54
Россиянам раскрыли условия получения сверхвысокой пенсии 02:20
Трамп анонсировал скорое восстановление санкций против Ирана 01:56
Ракета Ariane 5 с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру 01:30
В США истребители перехватили самолет над гольф-клубом Трампа 00:49
Свечников получил травму, его "Каролина" уступила "Бостону" 15.08.2020
Черчесов подарил Нурмагомедову мяч со своим автографом 15.08.2020
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 15.08.2020
Головин принес победу "Монако" 15.08.2020
Ресторан в Китае взвешивал клиентов по программе "Чистая тарелка" 15.08.2020
Лукашенко назвал своей целью сохранение независимого и стабильного государства 15.08.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 9900 человек 15.08.2020
Японский танкер раскололся надвое у Маврикия 15.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
16.08.2020 08:57
Рубрика: В мире

Лукашенко: Беларусь не нуждается в иностранных посредниках

Текст: Марина Алешина

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал инициативу, исходящую от группы стран Восточной Европы и Прибалтики, которые несколько дней назад предложили свое посредничество в урегулировании ситуации с протестами в республике. По словам Лукашенко, которого цитирует агентство БЕЛТА, Минск в таком посредничестве со стороны не нуждается.

Фото: Алексей Никольский, Николай Петров/РИА Новости
Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений

"Руководители Литвы, Латвии, Польши, и, к сожалению, голоса из Украины присоединились к ним, предложили властям Беларуси некоторое посредничество... Я так понимаю, они создали там то ли комитет спасения, то ли правительство в изгнании... У нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, зарубежные посредники... Вы у себя порядок наведите", - сказал Лукашенко. Он также заявил о своей цели "сохранить независимое и стабильное государство" и пообещал "удержать ситуацию" в условиях, когда, по его словам, "продолжают раскачивать обстановку". Кроме того, глава республики призвал "не политизировать трудовые коллективы".

Между тем сторонники президента и оппозиции объявили о своих планах провести в воскресенье, 16 августа, свои митинги в центре Минска. Как передает ТАСС, на площади Независимости пройдет демонстрация под лозунгом "Не дадим развалить страну". Ее начало ожидается после полудня. Накануне там, по данным агентства, состоялись мирные гулянья: несколько сотен человек пришли с цветами, скандируя: "Беларусь", многие расстелили белые пледы под стенами кабмина, силовые органы не пресекали спонтанную акцию.

В мире экс-СССР Беларусь

Главное сегодня

Мишустин доложит Путину об инициативах дальневосточников
СМИ: Россияне смогут пополнить банковские карты на кассах магазинов
Трамп анонсировал скорое восстановление санкций против Ирана
Россиянам раскрыли условия получения сверхвысокой пенсии
США планируют разместить в Японии ракеты средней дальности
Турция установила новые правила въезда в страну
Почему теряет популярность гражданство США