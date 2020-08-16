Против кого возбудят уголовное дело за поддельную диагностическую карту

Сегодня появилась информация со ссылкой на МВД России, что, якобы, "за сознательное обращение к услугам организаций, которые проводят техосмотр автомобилей без аккредитации, российских водителей будут привлекать к уголовной ответственности".

Надо сказать, что ответ ТАСС из МВД звучал немного иначе: "За приобретение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, например, диагностической карты, ч. 3 ст. 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность".

Подделка документов - это отдельный состав. Однако в СМИ его начали увязывать с недавно вступившими в силу поправками в Уголовный кодекс. А именно с появившейся с 27 июля уголовной ответственностью за осуществление деятельности по проведению техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она необходима.

Это разные составы правонарушений. Ответственность за использование поддельных документов существует давно и касается она любого документа, будь то диагностическая карта или медицинская справка.

Новая статья предусматривает ответственность операторов техосмотра, которые не аккредитованы в Российском союзе автостраховщиков. И на физических лиц, то есть водителей, не распространяется.

А теперь давайте разберемся, кому и зачем может понадобиться поддельная диагностическая карта? Она нужна только для приобретения полиса ОСАГО. Но перед тем, как продать полис, страховщик проверяет наличие диагностической карты в единой информационной системе техосмотра ЕАИС ТО. А с 1 марта карта вообще будет оформляться только в этой системе в электронном виде.

Понятно, что поддельной карты в этой системе не будет. Больше эта карта нигде не требуется. Поэтому проверить, поддельная она или нет, может только страховщик. Но никто в здравом уме не будет приобретать поддельную карту. Она не поможет приобрести полис ОСАГО.

Другое дело - неаккредитованные организации. С их стороны оказание такой услуги, как оформление диагностической карты, простое мошенничество. Ведь если они не аккредитованы, то и в ЕАИС ТО внести ее не смогут.

Другое дело - продажа диагностической карты без осмотра машины. Этим занимаются некоторые аккредитованные, но не добросовестные операторы, а также агенты страховых компаний. Но карты они выдают самые настоящие. Да и новая статья на них не распространяется.

А значит, привлечь за поддельную диагностическую карту просто некого.

Если водитель получит карту от неаккредитованного оператора, то, не сумев купить полис ОСАГО, он первым побежит в полицию заявлять о мошенничестве.