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16.08.2020 10:47
Рубрика: Власть

Распределение первой в РФ вакцины от COVID-19 будет регулировать государство

Текст: Айсель Герейханова
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении первой зарегистрированной в России вакцины от коронавируса в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством. Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита, сообщается на сайте правительства.
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Отдельно отмечается, что временный порядок распределения лекарств для профилактики и лечения коронавируса был принят в начале июня и будет действовать до конца года. По этим правилам, необходимые препараты вносят в особый перечень, который контролирует Минздрав. Так, еженедельно российские производители, а также компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств из этого перечня, обязаны направлять план распределения поставок медикаментов с приложением заявок от регионов.

Помимо новой вакцины, в перечень также добавлены еще шесть препаратов: дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб.

Напомним, что ранее Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Председатель Правительства Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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