Распределение первой в РФ вакцины от COVID-19 будет регулировать государство

Отдельно отмечается, что временный порядок распределения лекарств для профилактики и лечения коронавируса был принят в начале июня и будет действовать до конца года. По этим правилам, необходимые препараты вносят в особый перечень, который контролирует Минздрав. Так, еженедельно российские производители, а также компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств из этого перечня, обязаны направлять план распределения поставок медикаментов с приложением заявок от регионов.

Помимо новой вакцины, в перечень также добавлены еще шесть препаратов: дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб.

Напомним, что ранее Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.