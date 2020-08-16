17-летний футболист умер в Москве во время тренировки

В Москве 17-летний футболист умер во время тренировки.

Трагедия произошла в субботу на западе Москвы в районе Рублево, сообщает "МК". Во время тренировки юный футболист неожиданно потерял сознание.

У него начались судороги, прибывшие врачи отправили подростка в больницу, но спасти жизнь медикам не удалось.

Как сообщает "СЭ" со ссылкой на Instagram футболиста Григория Разумовского, погибшего молодого человека звали Михаил Колосов.

"5 часов назад этот парень играть против меня на одном поле в товарищеском матче... За 5 минут до перерыва кто-то крикнул: "Остановите игру! Я увидел игрока лежащего на поле. К нему быстро прибегает арбитр и зовет врача, и тренера", - написал он (орфография и пунктуация автора сообщения).

"После оказания первой помощи врачем прямо на поле заехало две скорые помощи и одна реанимационная. Парню пытались запустить сердце на протяжении 30 минут", - продолжил он.

В апреле нынешнего года во время пробежки умер 22-летний игрок московской "Казанки" Иннокентий Самохвалов.