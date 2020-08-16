Мэр Москвы выразил соболезнования в связи со смертью Николая Губенко

Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР, депутата Мосгордумы Николая Губенко. Слова соболезнования Собянин написал на своей странице в Twitter.

"Не стало депутата Мосгордумы, народного артиста, режиссера, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко. Нас связывает многолетняя совместная работа. Николай Николаевич был замечательным человеком, соболезную родным и близким. Светлая память", - написал Собянин.

Напомним, что Николай Губенко умер 16 августа 2020 года на 79 году жизни. Губенко - основатель и художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки" с 1992 года. Народный артист РСФСР (1985), последний министр культуры СССР с 1989 по 1991 годы. Депутат Государственной думы РФ II и III созывов (1995-2003 годы). Депутат Московской городской думы IV, V, VI и VII созывов с 2005 года, заместитель председателя Московской городской думы с 2009 года.