Прививки от гриппа и ОРВИ в Москве начнут делать с 1 сентября

В Москве начнут делать прививки от сезонных заболеваний, гриппа и ОРВИ, с первого сентября. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в интервью "Россия 1".

Как отметил градоначальник, в прошлом году вакцину получили около семи миллионов москвичей. "Это большой объем. Это, кстати, возможно, что нас спасло от каких-то еще больших пиков заболеваний этой весной, когда к нам пришел коронавирус. И в этом году этот объем как минимум надо повторить и делать его раньше, потому что все равно есть какой-то период времени, когда вакцина должна сработать. Поэтому начнем это с 1 сентября", - сказал он.

Мэр ранее отмечал, что в Москве зафиксирован рост числа случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и некоронавирусной пневмонией, и "наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст". В связи с этим, по его словам, начать вакцинацию от гриппа в городе необходимо как можно раньше.