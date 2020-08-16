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16.08.2020 12:19
Рубрика: Спорт

РФС выясняет обстоятельства смерти 17-летнего футболиста в Москве

Текст: Максим Домчев

Российский футбольный союз выясняет обстоятельства смерти 17-летнего футболиста во время матча в Рублево.

В воскресенье стало известно о смерти 17-летнего футболиста Михаила Колосова во время товарищеского матча, который проходил на западе Москвы в Рублево.

Во время игры он потерял сознание, прибывшие медики не смогли спасти молодому человеку жизнь.

На гибель футболиста отреагировал РФС, выразивший свои соболезнования родным и близким Михаила Колосова.

"Футболисту 2003 года рождения стало плохо во время матча за команду Москомспорта "Олимпик". Игрока доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти жизнь Михаила. РФС выясняет обстоятельства гибели игрока", - говорится в сообщении пресс-службы Российского футбольного союза.

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