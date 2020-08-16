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16.08.2020 12:08
Рубрика: Власть

Собянин: Ситуация в Москве по COVID-19 стабильная по всем показателям

Текст: Ирина Огилько
Ситуация в Москве по COVID-19 стабильная по всем показателям, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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- Это уже достижение, так как у нас достаточно активная жизнь в городе. Огромное количество поездок межрегиональных, и сейчас открылись еще и зарубежные направления, - уточнил мэр Москвы.

Как отметил Собянин, что активная транспортная жизнь, которой всегда характеризовалась российская столица, оказывает достаточно серьезное влияние на ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Ситуация пока стабильная. При этом не надо расслабляться и необходимо выполнять те требования врачей, которые предъявляют к работе предприятий, транспорта и так далее", - сказал мэр.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние сутки выявлено 4969 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 3557 человек.

В регионах Власть Работа власти Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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