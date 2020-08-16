Собянин: Ситуация в Москве по COVID-19 стабильная по всем показателям

Ситуация в Москве по COVID-19 стабильная по всем показателям, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

- Это уже достижение, так как у нас достаточно активная жизнь в городе. Огромное количество поездок межрегиональных, и сейчас открылись еще и зарубежные направления, - уточнил мэр Москвы.

Как отметил Собянин, что активная транспортная жизнь, которой всегда характеризовалась российская столица, оказывает достаточно серьезное влияние на ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Ситуация пока стабильная. При этом не надо расслабляться и необходимо выполнять те требования врачей, которые предъявляют к работе предприятий, транспорта и так далее", - сказал мэр.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние сутки выявлено 4969 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 3557 человек.