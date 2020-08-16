Вильфанд предупредил о ночных заморозках в ряде регионов России

Ночные заморозки ожидаются в ближайшие дни сразу в нескольких регионах России. В темное время суток и в ранние утренние часы одеваться теплее нужно жителям Сибирского федерального округа и Якутии.

"Осень приближается. В Омской области и Якутии похолодает до минус трех градусов, в Иркутской области - до минус двух", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

А вот в центральную часть европейской территории России 16 августа вернется лето. Облаков будет немного, солнце начнет активно прогревать подстилающую поверхность, воздух прогреется до +23 градусов. Аналогичная погода будет и в первые два дня новой рабочей недели.