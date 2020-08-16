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16.08.2020 02:54
Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил о ночных заморозках в ряде регионов России

Фото: Виктор Драчев/ТАСС Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Ночные заморозки ожидаются в ближайшие дни сразу в нескольких регионах России. В темное время суток и в ранние утренние часы одеваться теплее нужно жителям Сибирского федерального округа и Якутии.

Фото: iStock
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"Осень приближается. В Омской области и Якутии похолодает до минус трех градусов, в Иркутской области - до минус двух", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

А вот в центральную часть европейской территории России 16 августа вернется лето. Облаков будет немного, солнце начнет активно прогревать подстилающую поверхность, воздух прогреется до +23 градусов. Аналогичная погода будет и в первые два дня новой рабочей недели.

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