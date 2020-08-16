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16.08.2020 17:13
Рубрика: Происшествия

Под Омском в ДТП с грузовиками погибла семья из трех человек

Текст: Наталья Граф (Омск)
Фото: УМВД России по Омской области Фото: УМВД России по Омской области
Фото: УМВД России по Омской области

В Калачинском районе Омской области на автодороге Челябинск - Новосибирск произошло ДТП с двумя фурами, в результате которого погибли три человека.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть полиции сегодня в 16:45 по местному времени.

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- По предварительным данным, водитель грузовика Volvo не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Toyota Noah, которым управляла 38-летняя женщина, - сообщает УМВД России по Омской области.

От удара иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик DAF. После столкновения с фурами легковой автомобиль, в котором ехала семья с девятилетним ребенком превратился в груду металла.

Водитель Toyota Noah, ее супруг и дочь с скончались на месте происшествия.

В настоящее время на месте ДТП работает полиция. Устанавливаются причины случившегося.

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