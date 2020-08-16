Под Омском в ДТП с грузовиками погибла семья из трех человек

В Калачинском районе Омской области на автодороге Челябинск - Новосибирск произошло ДТП с двумя фурами, в результате которого погибли три человека.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть полиции сегодня в 16:45 по местному времени.

- По предварительным данным, водитель грузовика Volvo не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Toyota Noah, которым управляла 38-летняя женщина, - сообщает УМВД России по Омской области.

От удара иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик DAF. После столкновения с фурами легковой автомобиль, в котором ехала семья с девятилетним ребенком превратился в груду металла.

Водитель Toyota Noah, ее супруг и дочь с скончались на месте происшествия.

В настоящее время на месте ДТП работает полиция. Устанавливаются причины случившегося.