В Омске загорелся склад с КамАЗами

Крупный пожар произошел в Немецком поселке города Омска. На улице Седова загорелся склад с грузовыми автомобилями.

Сообщение о пожаре в Кировском округе поступило на пульт МЧС в десятом часу вечера.

- В настоящее время склад тушат более 60 человек, - сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Омской области. - Произошло частичное обрушение кровли.

Известно, что здание принадлежит организации, занимающейся ремонтом грузовой техники. Внутри склада находятся несколько КамАЗов и других грузовых автомобилей. Причины возгорания пока неизвестны.