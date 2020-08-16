Инспектор ГИБДД пострадал во время проверки документов в Петербурге

В Санкт-Петербурге инспектор ГИБДД пострадал во время оформления нарушения. Инцидент произошел в 5:30 утра на набережной Обводного канала. Наряд ДПС остановил автомобиль BMW 730. Когда стражи порядка проверяли документы у 39-летнего водителя, пассажир завел машину и предпринял попытку скрыться с места происшествия.

Один из инспекторов попытался помешать движению иномарки. Однако злоумышленник зажал руку полицейского стеклом водительской двери и протащил его около 700 метров. В итоге 38-летнего лейтенанту потребовалась медицинская помощь. "Сейчас он в удовлетворительном состоянии", - рассказали в МВД.

Там отметили, что совершившего противоправное действие злоумышленника задержали. Им оказался 36-летний мужчина. В момент инцидента он находился в наркотическом опьянении.