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16.08.2020,  
14:51
Текст:  Антон Валагин

Истребитель Су-27 перехватил над Черным морем разведчика из Италии

Фото: Alberto Storti/Wikimedia.org Фото: Alberto Storti/Wikimedia.org
Фото: Alberto Storti/Wikimedia.org

Истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа был поднят на перехват итальянского разведывательного самолета.

Патрульный самолета Breguet Atlantic ВМС Италии был замечен российскими радарами над нейтральными водами. Самолет летел в сторону границы РФ. Навстречу ему отправили Су-27. Истребитель сблизился с самолетом, определил его тип и национальную принадлежность.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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- Нарушения государственной границы РФ не допущено. После разворота итальянского разведчика от границы Су-27 благополучно вернулся на свой аэродром, - сообщили ТАСС в Национальном центре управления обороной. Там подчеркнули, что российский истребитель действовал в строгом соответствии с правилами использования международного воздушного пространства.

15 августа боевая авиация РФ проводила от границы разведчик ВМС США EP-3E Aries. В пятницу российским истребителям пришлось сопровождать сразу двух разведчиков: RC-135 шпионил для ВВС США, Р-8А Poseidon - для ВМС. Все они летали над Черным морем. Наконец, в четверг МиГ-31 развернул от государственной границы РФ еще один Poseidon - но уже над Баренцевым морем.

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