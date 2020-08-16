На Кубани арестовали родителей, которые "жонглировали" ребенком

На Кубани суд на 10 суток арестовал супружескую пару, которая "жонглировала" двухмесячным ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как ранее писала "РГ", мужчина и женщина стали героями скандального видеоролика, который вызвал массу возмущения в Сети. На видео молодой человек, расположившись на отдыхе в лесу, держит младенца за ногу одной рукой и сильно раскачивает его, словно куклу, при этом насвистывает мелодию. Ребенок висит вниз головой.

Супругов задержали в лесном массиве Хостинского района в урочище Ажек. На требование пройти к служебному автомобилю полиции и проехать в отделение "мужчина и женщина ответили категорическим отказом", сообщили в МВД по Краснодарскому краю. Поскольку супруги оказали физическое сопротивление, в отношении них был составлен административный протокол по статье "Неповиновение распоряжению сотрудника полиции". Позже по решению суда супругов арестовали на 10 суток.

Двухмесячную девочку, дочь задержанных, доставили в медицинское учреждение. На данный момент жизни и здоровью младенца ничего не угрожает.

В полиции добавили, что во время осмотра палатки задержанных, у них было обнаружено вещество "растительного происхождения серо-зеленого цвета, предположительно марихуана, и приспособление для употребления наркотических веществ, внутри которого имелись продукты горения".

Известно, что мужчина, 35-летний житель Москвы, "жонглирование" ребенком, которое он продемонстрировал в видеоролике, объяснил личными взглядами на воспитание детей.