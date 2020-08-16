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16.08.2020 11:35
Рубрика: Происшествия

В Сочи супругов задержали из-за видео с "жонглированием" младенцем

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Сочи правоохранители задержали семейную пару, которая, предположительно издевалась над младенцем и выложила снятый видеоклип в интернет. Новорожденная девочка была с ними. Об этом сообщил дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как ранее уже писала "РГ", мужчина и женщина стали героями скандального видеоролика, который вызвал массу возмущения в Сети. Напомним, на видео молодой человек, расположившись на отдыхе в лесу, держит младенца за ногу одной рукой и сильно раскачивает его, словно куклу, при этом насвистывает мелодию. Ребенок висит вниз головой.

Фото: Пресс-служба СКУ СК России по Крыму
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Сначала семейную пару задержали госинспекторы Сочинского национального парка.

"Чтобы родители ребенка ничего не заподозрили, на них первоначально составили протокол за разведение костра в неположенном месте, - сообщили в полиции Краснодарского края. - Таким образом, сотрудники Сочинского национального парка тянули время, пока не приехали оперативники полиции".

Сейчас установлены личности родителей ребенка. Это оказался 35-летний житель Москвы (именно он на видео раскачивает ребенка за ногу) и 27-летняя уроженка Белгорода. Они оба задержаны полицией. Судьба ребенка решается. Ранее сообщалось, что семейная пара может быть лишена родительских прав.

Опубликованный в Сети видеоролик возмутил  уполномоченную по правам ребенка в РФ Анну Кузнецову. Она написала в своем аккаунте в Instagram: "Если эти люди хотели хайпа, они его получили. Всю ночь мне пишут возмущенные люди, и их можно понять. Мне прислали ссылку на видео, где, предположительно, папа держит младенца за ногу на вытянутой руке и машет ею как чем-то неживым... Я пересмотрела- это не кукла, это девочка! Судя по фото "Свидетельства о рождении" на страничке папы в "Инстаграм", девочку зовут Шутка. Видео публиковать рука не поднимается, не могу видеть этого больше. Утром сразу же связались со всеми службами Краснодарского края. Нужно во всем разобраться. Главное, чтоб с малышкой все было хорошо".

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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