В Сочи супругов задержали из-за видео с "жонглированием" младенцем

В Сочи правоохранители задержали семейную пару, которая, предположительно издевалась над младенцем и выложила снятый видеоклип в интернет. Новорожденная девочка была с ними. Об этом сообщил дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как ранее уже писала "РГ", мужчина и женщина стали героями скандального видеоролика, который вызвал массу возмущения в Сети. Напомним, на видео молодой человек, расположившись на отдыхе в лесу, держит младенца за ногу одной рукой и сильно раскачивает его, словно куклу, при этом насвистывает мелодию. Ребенок висит вниз головой.

Сначала семейную пару задержали госинспекторы Сочинского национального парка.

"Чтобы родители ребенка ничего не заподозрили, на них первоначально составили протокол за разведение костра в неположенном месте, - сообщили в полиции Краснодарского края. - Таким образом, сотрудники Сочинского национального парка тянули время, пока не приехали оперативники полиции".

Сейчас установлены личности родителей ребенка. Это оказался 35-летний житель Москвы (именно он на видео раскачивает ребенка за ногу) и 27-летняя уроженка Белгорода. Они оба задержаны полицией. Судьба ребенка решается. Ранее сообщалось, что семейная пара может быть лишена родительских прав.

Опубликованный в Сети видеоролик возмутил уполномоченную по правам ребенка в РФ Анну Кузнецову. Она написала в своем аккаунте в Instagram: "Если эти люди хотели хайпа, они его получили. Всю ночь мне пишут возмущенные люди, и их можно понять. Мне прислали ссылку на видео, где, предположительно, папа держит младенца за ногу на вытянутой руке и машет ею как чем-то неживым... Я пересмотрела- это не кукла, это девочка! Судя по фото "Свидетельства о рождении" на страничке папы в "Инстаграм", девочку зовут Шутка. Видео публиковать рука не поднимается, не могу видеть этого больше. Утром сразу же связались со всеми службами Краснодарского края. Нужно во всем разобраться. Главное, чтоб с малышкой все было хорошо".