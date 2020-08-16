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16.08.2020 10:20
Рубрика: Общество

Медведи вышли к поселку в Челябинской области

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Жители Миасса в Челябинской области сняли на телефон медведицу с медвежонком, которые забрели в лес неподалеку от поселка Михеевка. Видео неожиданной встречи с хищниками они разместили на страничке ВКонтакте.

Фото: iStock
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Зверей на лесной дороге встретили грибники. К счастью, завидев человека они поспешили скрыться. Встреча с медведицей, рядом с которой находится ее потомство, по мнению специалистов, довольно опасна. Она оберегает медвежат от любой угрозы и может напасть на человека. При встрече с медведем рекомендуется не делать резких движений и, глядя хищнику в глаза, постараться медленно ретироваться, пятясь назад.

Стоит отметить, что медведи в последнее время становятся частыми гостями на окраинах населенных пунктов. По одной из версий, выходить к людям их заставляет голод и запах отходов. Однако под Миассом их ранее не встречали.

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