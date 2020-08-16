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Рубрика: Экономика

Россиянам раскрыли условия получения сверхвысокой пенсии

Текст: Ольга Игнатова
Пятьдесят девять тысяч рублей - именно такой доход на пенсии хотели бы иметь большинство россиян. Об этом они недавно рассказали в опросе, проведенном негосударственным пенсионным фондом Сбербанка.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня, как подсчитали эксперты "МК", пенсию, близкую к этой, имеют народные избранники. Так, при стаже работы депутатом больше пяти лет пенсия может составить 46,6 тысячи рублей, а при стаже больше десяти лет - 63,6 тысячи рублей. Такие же пенсии получают и министры, но им нужно проработать в должности три и шесть лет соответственно.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Одна из самых высоких пенсий в стране - у космонавтов - от 165 до 255 тысяч рублей в месяц в зависимости от стажа работы. Судьям после выхода на заслуженный отдых могут назначить пенсию от 70 до 250 тысяч рублей. Максимальная пенсия военных - 85 процентов от зарплаты.

Если дослужиться до генерала, то пенсия составит 60-70 тысяч в месяц. Герои России получают прибавку к пенсии в 65,6 тысячи рублей. До 23 тысяч рублей полагается Кавалерам ордена "За заслуги перед Отечеством".

Если человек не стал депутатом и не дослужился до генерала, то, как рассказала доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, при традиционной схеме накопления пенсионных баллов и заработной плате в 60 тысяч рублей на протяжении 40 лет можно заработать пенсию почти в 27 тысяч рублей. На пенсию в 59 тысяч рублей, по ее словам, можно накопить. Для этого на протяжении 40 лет трудовой деятельности нужно ежемесячно откладывать по 16 тысяч рублей.

На сайте Пенсионного фонда России есть "Пенсионный калькулятор" - специальный электронный сервис, с помощью которого можно рассчитать примерный размер своей будущей пенсии и узнать, какие критерии влияют на ее размер.

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При этом в ПФР обращают внимание, что полученные результаты расчета страховой пенсии носят исключительно условный характер и не должны восприниматься, как реальный размер будущей пенсии.

Фактический размер страховой пенсии рассчитывается Пенсионным фондом при обращении за ее назначением с учетом всех сформированных пенсионных прав и льгот, предусмотренных пенсионным законодательством на дату назначения пенсии.

Прежде всего, сильно будет влиять размер заработной платы и, соответственно, страховых отчислений, которые делают работодатели за своих работников. Если зарплата до момента выхода на заслуженный отдых сохранится высокая, то и размер пенсии будет соответствующим. А еще в ПФР напоминают, что чем дольше человек будет работать после наступления пенсионного возраста, тем больше накопит стажа и пенсионных коэффициентов. И это тоже повлияет на размер будущей пенсии.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

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