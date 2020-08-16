Всего за январь - июнь 2020 года россияне приобрели 8504 мотоцикла. Это на 10,4% больше, чем годом ранее. Но если в первом квартале рынок вырос к показателям прошлого года вдвое, то во втором - снизился на 3 процента. Сказались пандемия и введенные ограничения. Провальным был апрель, продажи тогда упали на треть.
Более 40% рынка занимает тройка брендов-лидеров. Первое место по объемам занимает немецкий BMW. С января по июнь было продано 1293 мотоцикла этой марки, однако к показателям прошлого года продажи снизились на 14,8%. Зато продажи российского мотоцикла Racer выросли на 34,5%, марка вплотную приблизилась к лидеру. За полгода россияне приобрели 1284 таких мотоцикла. На третьем месте - индийский Bajaj. Всего было продано 1006 мотоциклов этой марки, на 28,8% больше, чем в прошлом году.
Отечественные мотоциклы привлекают потребителей ценой на фоне кризиса, вызванного пандемией, считает руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. Цены на Racer в зависимости от модели колеблются в среднем от 40 до 150 тысяч рублей, тогда как BMW стоит в разы дороже. Сейчас Racer занимает на рынке долю в 15,1% против 12,4% годом ранее. Кстати, продажи мотоциклов еще одной российской марки, Motolend, которая по объемам вышла на пятое место, за полугодие выросли на 78%. Доля на рынке этой марки увеличилась с 4,8 до 7,7%.
В России развитое мотосообщество, которое включает свыше 2 млн человек. При этом сам рынок мотоциклов весьма ограничен. В СССР мотоцикл был распространенным средством передвижения. Ситуация поменялась после того, как практически все отечественные заводы, выпускающие мотоциклы, прекратили свою деятельность и на рынке не осталось массовых отечественных моделей, говорит автоэксперт Игорь Моржаретто. В итоге мотоциклы в России стали, скорее, предметом развлечения для состоятельных людей и часто используются как второе или третье транспортное средство в семье. "Как правило, человек уже имеет автомобиль, а мотоцикл покупает для развлечений летом в выходные дни", - отмечает он. Потому, например, мотоциклов BMW за 15-20 тысяч долларов в России продается больше, чем китайских марок за тысячу долларов, поясняет эксперт.
Несмотря на то что приверженцы мотоциклов демонстрируют постоянство в своих пристрастиях, рассчитывать на дальнейший рост продаж не приходится. "Сейчас спрос очевидно растет на фоне карантина, когда были закрыты салоны, люди хотели купить мотоцикл и не могли этого сделать. В мае - июне покупали мотоциклы, чтобы ездить летом", - говорит эксперт. После кризиса обычно продажи растут, а затем рынок возвращается на естественный уровень относительно доходов, говорит Шкуматов. Кстати, в деньгах рынок сократился на 5-10% к прошлому году. При этом продаж мотоциклов в штуках явно может быть больше, заключает эксперт.
Сейчас ситуация меняется. Российские заводы успешно вывели на рынок мотоциклы бюджетных марок. В дорогом сегменте отечественные мотоциклы будут конкурировать с зарубежными марками после 2022 года. К этому времени на рынке появятся мотоциклы Aurus. Как ранее заявлял глава минпромторга Денис Мантуров, наладить их выпуск можно за два года. По его словам, этот мотоцикл будет полностью электрическим.