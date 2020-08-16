Российские мотоциклы из первой пятерки по объему продаж увеличили долю на рынке с 17,2 до 22,8% в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".

Всего за январь - июнь 2020 года россияне приобрели 8504 мотоцикла. Это на 10,4% больше, чем годом ранее. Но если в первом квартале рынок вырос к показателям прошлого года вдвое, то во втором - снизился на 3 процента. Сказались пандемия и введенные ограничения. Провальным был апрель, продажи тогда упали на треть.

Более 40% рынка занимает тройка брендов-лидеров. Первое место по объемам занимает немецкий BMW. С января по июнь было продано 1293 мотоцикла этой марки, однако к показателям прошлого года продажи снизились на 14,8%. Зато продажи российского мотоцикла Racer выросли на 34,5%, марка вплотную приблизилась к лидеру. За полгода россияне приобрели 1284 таких мотоцикла. На третьем месте - индийский Bajaj. Всего было продано 1006 мотоциклов этой марки, на 28,8% больше, чем в прошлом году.

Российские заводы успешно вывели на рынок мотоциклы бюджетных марок: Racer по объемам продаж уже вплотную подобрался к BMW

Отечественные мотоциклы привлекают потребителей ценой на фоне кризиса, вызванного пандемией, считает руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. Цены на Racer в зависимости от модели колеблются в среднем от 40 до 150 тысяч рублей, тогда как BMW стоит в разы дороже. Сейчас Racer занимает на рынке долю в 15,1% против 12,4% годом ранее. Кстати, продажи мотоциклов еще одной российской марки, Motolend, которая по объемам вышла на пятое место, за полугодие выросли на 78%. Доля на рынке этой марки увеличилась с 4,8 до 7,7%.

В России развитое мотосообщество, которое включает свыше 2 млн человек. При этом сам рынок мотоциклов весьма ограничен. В СССР мотоцикл был распространенным средством передвижения. Ситуация поменялась после того, как практически все отечественные заводы, выпускающие мотоциклы, прекратили свою деятельность и на рынке не осталось массовых отечественных моделей, говорит автоэксперт Игорь Моржаретто. В итоге мотоциклы в России стали, скорее, предметом развлечения для состоятельных людей и часто используются как второе или третье транспортное средство в семье. "Как правило, человек уже имеет автомобиль, а мотоцикл покупает для развлечений летом в выходные дни", - отмечает он. Потому, например, мотоциклов BMW за 15-20 тысяч долларов в России продается больше, чем китайских марок за тысячу долларов, поясняет эксперт.

18,8 тысячи подержанных мотоциклов приобрели россияне за первые четыре месяца 2020 года

Несмотря на то что приверженцы мотоциклов демонстрируют постоянство в своих пристрастиях, рассчитывать на дальнейший рост продаж не приходится. "Сейчас спрос очевидно растет на фоне карантина, когда были закрыты салоны, люди хотели купить мотоцикл и не могли этого сделать. В мае - июне покупали мотоциклы, чтобы ездить летом", - говорит эксперт. После кризиса обычно продажи растут, а затем рынок возвращается на естественный уровень относительно доходов, говорит Шкуматов. Кстати, в деньгах рынок сократился на 5-10% к прошлому году. При этом продаж мотоциклов в штуках явно может быть больше, заключает эксперт.

Сейчас ситуация меняется. Российские заводы успешно вывели на рынок мотоциклы бюджетных марок. В дорогом сегменте отечественные мотоциклы будут конкурировать с зарубежными марками после 2022 года. К этому времени на рынке появятся мотоциклы Aurus. Как ранее заявлял глава минпромторга Денис Мантуров, наладить их выпуск можно за два года. По его словам, этот мотоцикл будет полностью электрическим.