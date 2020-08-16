Семь способов сэкономить топливо и дотянуть до заправки "на парах"

Практически каждый водитель хоть раз оказывался в ситуации - электроника сигнализирует о почти пустом топливном баке, а ближайшая заправка далековато - в двадцати, а то и в пятидесяти километрах. Как выйти из этой ситуации?

Обычно топливный датчик начинает бить тревогу, когда бензина или солярки в баке остается порядка семи литров. В среднем, в зависимости от типа транспортного средства и загруженности дороге, на таком остатке можно проехать порядка 70 км, а если соблюдать особый алгоритм езды, то и того больше.

Отключаем потребители энергии

Первое, что нужно сделать в ситуации "топливного дефицита", это отключить лишние потребители энергии. Да-да, даже в жару первым делом отрубаем кондиционер или климат-контроль. Более того, желательно также закрыть окна. В противном случае аэродинамика ухудшится, соответственно расход топлива возрастет.

Если же дело происходит зимой, соответственно, выключаем подогревы сидений, стекол, зеркал, печку.

Во всех случаях отключайте также такие потребители энергии, как радио, зарядки телефонов, видеорегистратор и т.п. Такое электрооборудование перегружает генератор, что негативно сказывается на расходе.

Меняем манеру езды

Дополнительную экономию топлива даст правильное обращение с педалями "газа" и тормоза. На акселератор жмем максимально плавно и поддерживаем невысокие обороты двигателя (порядка 2000 об/мин). Если вы мешаете при этом соседям по потоку, перестройтесь в правый ряд и включите "аварийку".

Набрав крейсерскую скорость (на трасе предпочтительнее держать 70 км/ч), старайтесь пореже ее менять. В то же время во имя экономии пореже и поплавнее жмите на тормоз. Если у вас машина с "механикой", можно практиковать езду накатом на затяжных спусках.

Работа с трансмиссией

Будь то "механика", "автомат" или "робот", активируйте повышенную передачу - это поможет удержать пониженные обороты двигателя. В случае с автоматизированной коробкой не переходите в спортивной режим и не активируйте кик-даун.

Если у вас полноприводный автомобиль, снабженный органами управления трансмиссией 4х4, задействуем режим 2WD - таким образом система не будет задействовать узлы, передающие тягу на колеса второй оси, и тратить на них энергию.

Расход, соответственно, хоть немного, но снизится. Исключение - зимняя эксплуатация. Здесь режим 4WD может оказаться предпочтительнее из-за отсутствия пробуксовок.

Глушите мотор на остановках

Если вы решили дотянуть до заправки в городе, глушите двигатель на светофорах и в пробках, если машина стоит более минуты.

Однако если вы останавливаетесь менее, чем на минуту, то выключение двигателя, напротив, может поспособствовать увеличению расхода, поскольку при частых заводах силового агрегата идет повышенный расход горючего. А вот в движении отключать мотор нельзя ни при каких условиях. В противном случае отключатся вакуумный усилитель тормозов и усилитель рулевого управления.

Подкачиваем шины

Чем ниже давление в шинах, тем выше их сопротивление качению, и, значит, выше расход горючего.

Соответственно, подспорьем в деле экономии топлива может стать экстренная подкачка шин. В покрышках следует установить повышенное (но, конечно, в меру) давление. Скажем, если вы ездите с шинами, накаченными до 2,2 бар, то имеет смысл поднять давление до 2,6 бар.

Оптимизируем аэродинамику

Некоторую экономию топлива может обеспечить также оптимизация аэродинамики. Прежде всего, если у вас имеется багажник с поклажей на крыше, постарайтесь переместить весть это скарб в салоне и грузовом отделении.

Можно практиковать и прием, имеющийся на вооружении автогонщиков - пристроиться за тихоходным грузовиком или фургоном - так ваш автомобиль попадет в так называемый "аэродинамический мешок" - зону разреженного воздуха, где сопротивление движению меньше, соответственно сокращается и потребление топлива.

Экзотические способы

В сети активно обсуждаются, на наш взгляд, сомнительные методы выжимания из топливного бака остатков топлива. Предлагается либо долить в топливной бак пару литров воды (она имеет большую плотность, чем горючее, таким образом в бензопровод будет поступать именно бензин или солярка, а не вода).

Об этом говорит, например, Олег Яременко в своей книге "Твой друг автомобиль" 1988 года. Второй вариант - поместить в бак на веревке плотный пакет, заполненный воздухом или водой. В обоих случаях реализуется метод вытеснения. Таким образом в теории действительно можно подать остатки бензина к заборной трубке, буквально подтолкнуть бензин или солярку до более высокого уровня. Что тут сказать? На "Жигулях" и прочей советской классике такая экзотика может и сработать, но экспериментировать с современными автомобилями таким образом точно не стоит. Вероятнее всего, мешочек гарантированно застрянет где-то на полпути, ну а вода в бензобаке... сами понимаете.

Что делать, если бензин кончится

Добавим, что если топливный бак все же опустошился, и вы встали, лучшим решением будет остановить попутку и попросить либо дотащить вас до АЗС на "галстуке" (буксире), либо подвезти вас туда с тем, чтобы вы могли купить несколько литров топлива и вернуться с ним к своей машине.

Помните, что на АЗС, вероятнее всего, вам откажут в заливе горючего в пластиковую канистру (с недавнего требования это не практикуется из соображений безопасности). Отсюда вывод - всегда возите в багажнике трос, насос и небольшую стальную канистру. Знайте также, что сегодня существует множество частных контор, которые организуют вам доставку топлива по указанному адресу, но вы этом случае готовьтесь к повышенным тарифам за сервис. Ну и такси, конечно, тоже никто не отменял.