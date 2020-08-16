Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.08.2020 18:10
Рубрика: Страхование

ОСАГО с поправками

Страховщики должны вносить изменения в полис по первому требованию
Текст: Владимир Баршев
Если автовладелец сообщает, что сведения, указанные при заключении договора ОСАГО изменились, страховщик обязан внести изменения в полис, в том числе и в электронный. Соответствующее информационное письмо Центробанк направил всем страховым компаниям.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Допустим, автовладелец поменял фамилию, а также паспорт и права. Он должен сообщить об этом страховщику, а тот должен внести соответствующие изменения в заявление и сам полис. При этом сам полис направляется автовладельцу. В течение пяти дней, после поступления соответствующего обращения автомобилиста, он также должен внести эту информацию в информационную систему ОСАГО.

Фото: Александр Корольков/РГ
Водителям будут назначать индивидуальный тариф ОСАГО

Дело в том, что в некоторых случаях страховщики отказываются вносить изменения в действующий страховой полис ОСАГО и предлагают клиенту приобрести новый. Банк России напоминает, что это нарушение действующего законодательства. Точно так же вносятся данные в случае, если автовладелец потерял документы на машину или права и получил их дубликаты в ГИБДД. В этой ситуации автовладельцу также направляется новый полис с указанием номеров новых документов. В случае если страхователь поменял паспорт или местожительство, он также должен сообщить об этом страховщику. Эти данные должны быть изменены в заявлении, которое автовладелец оформлял при заключении договора и в информационной системе. При этом в сам полис вносить изменения не требуется, ведь в бланке эти данные не указываются. Соответственно не надо и направлять новый полис собственнику машины. А автовладельцу направляется электронное уведомление об учете страховщиком измененных данных.

Если автовладелец поменял фамилию, то он должен уведомить об этом страховщика, а тот должен внести изменения в полис ОСАГО и базу данных

Если автовладелец после получения полиса на руки выявил в нем технические ошибки, например, неправильно написана фамилия или ошиблись цифрой в номере автомобиля, то страховщик точно так же вносит изменения и направляет автовладельцу новый полис. Никакого нового оформления страховки. При этом под видом внесения изменений в действующий полис нельзя менять страхователя или автомобиля. В этой ситуации оформляется новый договор ОСАГО.

#ОСАГО