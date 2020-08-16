Если автовладелец сообщает, что сведения, указанные при заключении договора ОСАГО изменились, страховщик обязан внести изменения в полис, в том числе и в электронный. Соответствующее информационное письмо Центробанк направил всем страховым компаниям.

Допустим, автовладелец поменял фамилию, а также паспорт и права. Он должен сообщить об этом страховщику, а тот должен внести соответствующие изменения в заявление и сам полис. При этом сам полис направляется автовладельцу. В течение пяти дней, после поступления соответствующего обращения автомобилиста, он также должен внести эту информацию в информационную систему ОСАГО.

Дело в том, что в некоторых случаях страховщики отказываются вносить изменения в действующий страховой полис ОСАГО и предлагают клиенту приобрести новый. Банк России напоминает, что это нарушение действующего законодательства. Точно так же вносятся данные в случае, если автовладелец потерял документы на машину или права и получил их дубликаты в ГИБДД. В этой ситуации автовладельцу также направляется новый полис с указанием номеров новых документов. В случае если страхователь поменял паспорт или местожительство, он также должен сообщить об этом страховщику. Эти данные должны быть изменены в заявлении, которое автовладелец оформлял при заключении договора и в информационной системе. При этом в сам полис вносить изменения не требуется, ведь в бланке эти данные не указываются. Соответственно не надо и направлять новый полис собственнику машины. А автовладельцу направляется электронное уведомление об учете страховщиком измененных данных.

Если автовладелец поменял фамилию, то он должен уведомить об этом страховщика, а тот должен внести изменения в полис ОСАГО и базу данных

Если автовладелец после получения полиса на руки выявил в нем технические ошибки, например, неправильно написана фамилия или ошиблись цифрой в номере автомобиля, то страховщик точно так же вносит изменения и направляет автовладельцу новый полис. Никакого нового оформления страховки. При этом под видом внесения изменений в действующий полис нельзя менять страхователя или автомобиля. В этой ситуации оформляется новый договор ОСАГО.