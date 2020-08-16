Топ-5 крутых машин с V6 дешевле миллиона рублей

Несмотря на то, что большая часть российских автолюбителей к выбору следующей машины подходит практично, находится немалое количество автомобилистов, для которых ощущение престижа и мощи под капотом перевешивают все остальные риски. Купить такой автомобиль новым далеко не всем мечтателям под силу, зато на вторичном рынке немало заманчивых предложений. Рассматриваем популярные варианты авто дешевле миллиона рублей с V-образной "шестеркой" под капотом.

Mitsubishi Pajero IV

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Двигатель: бензиновый 3.0 V6 (178 л.с.)

Год выпуска: 2010-2013

Пробег: 150-350 тыс.км

Легенда японского автопрома, которая, увы, доживает свои последние дни в автосалонах - внедорожник должен покинуть конвейер в 2021 году. Однако на вторичном рынке выбор Pajero огромный ввиду популярности модели. Под капотом Mitsubishi побывало немало моторов, однако последним и самым распространенным стал 3.0-литровый бензиновый агрегат небольшой мощности 178 лошадиных сил.

Это двигатель-ветеран 6G72, который обладает больше тягловыми нежели скоростными характеристиками. Зато силовая установка зарекомендовала себя как выносливая, способная без особых сложностей проехать не менее 300 тыс. км. Правда, в силу возраста проблемы с Pajero все же встречаются.

Мотор чувствителен к качеству топлива и чистоте дроссельной заслонки. Не стоит забывать почаще менять ремень ГРМ, а также следить за состоянием поршневой группы - достаточно быстро изнашиваются маслосъемные колпачки и кольца, после чего начинается масложор. Недолговечны гидрокомпенсаторы.

Автомат V5A51 совместной разработки с Hyundai при условии регулярной замены масла каждый 60-70 тыс.км ходит долго вместе с мотором. Навороченная полноприводная трансмиссия SuperSelect требовала ухода - проверки всех смазочных жидкостей, сальников, датчиков. Состояние остальной механики сильно зависит от режима эксплуатации: заядлые джиперы, рыбаки и охотники повышают износ деталей раза в два.

В целом же, главный недостаток Mitsubishi Pajero - крайне недешевый ремонт. Стоимость оригинальных деталей порой сильно "кусается", а восстановление уставшего внедорожника может обойтись в четверть его стоимости.

Nissan Murano II

Фото: Пресс-служба Nissan.

Двигатель: бензиновый 3.5 V6 (249 л.с.)

Год выпуска: 2010-2015

Пробег: 80-200 тыс.км

Еще один крайне популярный в России вседорожник, отличающийся хорошим сочетанием количества автомобиля на потраченный рубль. Машина изначально делалась для американского рынка, а потому получилась большой, мощной, комфортной, с отличной комплектацией и относительно конкурентов недорогой.

Специфическая внешность и слабые внедорожные способности россиян не остановили, а потому на вторичном рынке сейчас масса предложений. Увы, привлекательные цены на "бэушки" появились неспроста. Murano в техническом плане оказался не идеален, а потому выбирать его нужно очень внимательно.

Под капотом "Мурано" трудится бензиновый всениссановский 3.5-литровый атмосферник VQ35DE, который имеет ряд конструктивных и эксплуатационных особенностей. Во-первых, мотор не выносит плохого топлива и масла: из-за некачественного бензина начинает быстро изнашиваться катализатор, крошки которого подсасывает в цилиндры, что грозит задирами и серьезными проблемами. Кроме того, у любителей спокойной езды на низких оборотах (например, у женщин) некачественное топливо провоцирует быструю закоксовку мотора, что опять же ведет к проблемам.

Также из-за конструктивных особенностей у мотора Nissan могут перегреваться 5-й и 6-й цилиндры. Проблема настолько актуальна, что появились даже комплекты доработки двигателя.

Мощный 250-сильный агрегат, наделяющий Murano хорошей динамикой, спровоцировал проблемы и с бесступенчатой коробкой передач. Любители светофорных гонок, максимальных скоростей и буксования в снегу попросту сжигали вариатор. Так что если на ходу динамика машины не впечатляет, а при разгоне наблюдаются рывки - готовьтесь к полной переборке коробки, что обойдется очень недешево. Обычная кроссоверная муфта в системе полного привода при серьезных нагрузках тоже долго не протянет.

Не отличается долгожительством и подвеска: амортизаторы при активной езде вне хорошего асфальта порой сдаются на 50-60 тыс.км. Столько же ходят ступичные подшипники, чуть дольше - сайлент-блоки рычагов.

В общем, Nissan Murano лучше всего брать из знакомых рук или при уверенности, что хозяин на машине не "отжигал", что, увы, встречается не так часто, ибо машина провоцирует. Радует то, что на Murano достаточно хороших неоригинальных запчастей, да и на сервисах вседорожник знают.

Jeep Cherokee IV

Фото: Пресс-служба Jeep.

Двигатель: бензиновый 3.7 V6 (205 л.с.)

Год выпуска: 2010-2013

Пробег: 150-220 тыс.км

Американская классика. Брутальный квадратный внедорожник с недорогим интерьером, специфическими ездовыми характеристиками и "жрущим" мотором. На самом деле львиная доля Cherokee четвертого поколения (серия КК) была продана с итальянским дизелем 2.8, что являлось правильным решением - при лучших динамических характеристиках он минимум вдвое экономичнее. Однако топ-комплектация Limited оснащалась исключительно бензиновой "шестеркой" 3.7 PowerTech серии EKG, которая прославилась изрядным аппетитом.

Мотор специфический: сделан на основе старшего агрегата V8 4.7, имеет всего по два клапана на цилиндр, небольшую относительно объема мощность в 205 лошадиных сил и достаточно грубоват в работе. Особенностью является система ГРМ, состоящая из трех цепей, замена которых сложная и дорогая. Кроме того, из-за узких масляных каналов в двигателе рекомендуется максимально часто менять хорошее масло.

К основным недостаткам относят залипание гидрокомпенсаторов, а также выпадение седел клапанов, что связывают с перегревом алюминиевой "головки". Кроме того, владельцы нередко сталкиваются с давней проблемой почти всех "американцев" - слабой электросистемой, которая дает сбои по разным поводам.

Что касается автомата, то на Cherokee стоит не очень современная, зато очень надежная четырехступенчатая коробка 42RLE. Главным требованием для нее является, опять же, частая замена масла - не позднее 40-45 тыс.км. Полноприводная трансмиссия SelecTrac II особых нареканий не получила. Как и в случае с Pajero, элементы шасси чаще страдают у тех, кто не боится регулярно использовать Jeep на бездорожье.

Покупка Jeep Cherokee IV - это выбор оригинала, особенно с бензиновым мотором V6. Внедорожник редкий, достаточно надежный, но, как уже было сказано, специфический, потребующий профильного сервиса.

Cadillac SRX 2

Фото: Пресс-служба Cadillac.

Двигатель: бензиновый 3.0-3.6 V6 (249-318 л.с.)

Год выпуска: 2010-2014

Пробег: 100-180 тыс.км

Единственный автомобиль в этом обзоре, который без оговорок относится к премиум-классу. Хотя отношение к "Кадиллакам" в России своеобразное: истинной любовью пользуется только громадный Escalade, а вот младшим кроссоверам внимания достается куда меньше, из-за чего цены на вторичном рынке на машины умеренные.

Под капотом SRX II на выбор было сразу две "шестерки", которые кроме объема конструктивно друг от друга почти не отличаются. В системе ГРМ используется цепь, за которой желательно поглядывать - после 100 тыс.км она может растянуться и перескочить, что приведет к встрече клапанов и поршней. В зоне риска клапаны управления муфтами фазовозвращателей, неисправность которых можно определить по неравномерной работе двигателя.

Специфично сделан топливный насос высокого давления, который присоединен к одной из головок блока: в случае протечек, бензин может попасть в картер, что в критической ситуации через какое-то время может привести к клину.

В паре с моторами работает шестиступенчатый автомат 6T70, который нуждается не только в регулярной замене масла (не позднее 80 тыс.км), но и во внимании к своей системе охлаждения. Ввиду того, что Cadillac SRX бездорожье в жизни видит крайне редко, на полноприводную трансмиссию особых нареканий нет - ее нужно только регулярно баловать профилактической смазкой.

В целом Cadillac SRX достаточно надежный аппарат, но новых хозяев он может расстроить тем, что при достаточно невысоких ценах за саму престижную машину, стоимость его обслуживания может неприятно удивить. Если расходники обойдутся приемлемо, то более сложный ремонт семейный бюджет может подкосить, учитывая, что далеко не все запчасти на Caddy имеют неоригинальные аналоги.

Hyundai Equus II/ Kia Quoris

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Двигатель: бензиновый 3.8 V6 (290-334 л.с.)

Год выпуска: 2010-2016

Пробег: 80-250 тыс.км

Если внедорожник или даже кроссовер вам не нужен, а пустить пыль в глаза за недорого очень хочется, стоит обратить внимание на люксовые корейские седаны, которые потихонечку отечественные автомобилисты начинают распробовать. Речь, конечно, идет о флагманах концерна Hyundai-Kia - представительских Equus и Quoris, которые к сегодняшнему дню подешевели до крайне привлекательных цифр, причем в достаточно свежем состоянии. Понятно, что утереть нос BMW и Mercedes они не в силах, но приятно удивить комфортом, комплектацией и мощностью вполне способны.

Базовым для обоих седанов был 3.8-литровый агрегат мощностью около 300 лошадиных сил (в зависимости от года выпуска). Это корейский V6 серии G6DA, который получил очень хорошие характеристики, но не совсем удался технически. Двигатель склонен к масложору, что проявляется на пробегах за 100 тыс.км. Причина этого кроется в быстро изнашиваемых маслосъемных кольцах. Длительная езда с низким уровнем масла приводит к провороту вкладышей.

Кроме того, спокойная езда на низких оборотах, как и в случае с мотором Murano приводит к быстрому закоксовыванию - стандартная особенность машин с непосредственным впрыском. У мотора нет гидрокомпенсаторов, потому каждые 70-80 тыс.км придется регулировать клапаны. Слаб приводной ремень, за состоянием которого придется следить. В целом, двигатель оказался капризным, так что многие выбирают куда более надежные агрегаты V8, расстраивающие только расходом бензина на уровне 25 литров/100 км. На 8-ступенчатый автомат A8LR1 нареканий не выявлено.

Не особо вынослива подвеска и тормозная система, благо замена деталей обходится недорого на фоне премиальных брендов. Жалуются владельцы и на не самые выдающиеся для такого класса отделочные материалы салона.

В целом же, владельцы к машинам относятся снисходительно: при сопоставимом уровне комфорта и мощности с дорогими немцами и японцами представительские "корейцы" оказываются куда дешевле как сами по себе, так и в обслуживании. Правда престижа "Мерседеса" у них нет, да и репутацию они в основном заслужили как недорогие "персоналки" в корпоративных парках.