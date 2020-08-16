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Рубрика: В мире

Трамп анонсировал скорое восстановление санкций против Ирана

Вашингтон уже на следующей неделе запустит механизм восстановления санкций против Ирана. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. Он отметил, что Соединенные Штаты знали, каким будет результат голосования в Совбезе ООН по резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Тегерана.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
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Напомним, большинство членов СБ ООН отказались принять документ. Россия и Китай проголосовали против резолюции. Одиннадцать стран воздержались. Президент Ирана Хасан Роухани назвал произошедшее крупным политическим поражением США. "Этот день станет памятным в истории Ирана и в борьбе с международным империализмом", - сказал политик.

Отметим, что антииранскую резолюцию поддержала только Доминиканская Республика (маленькое островное государство). Срок действия международных ограничений на ввоз оружия в Исламскую Республику истекает в октябре этого года.

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