Угроза реального срока не пугает любителей выпить за рулем

По всей видимости, любителей выпить за рулем не останавливает ни уголовная ответственность, ни реальный риск оказаться за решеткой. Если общее количество выявленных в нетрезвом виде водителей снижается уже не первый год, то количество тех, кто попадается в таком состоянии более двух раз в год, только растет. По всей видимости, убирать с дорог таких маргиналов надо другими способами, пока они не убили кого-нибудь.

Судите сами: в прошлом году было выявлено 298 тысяч водителей в нетрезвом состоянии. Еще 169 тысяч отказались от медосвидетельствования. В 2018 году в руки инспекторам попались 335,5 тысячи нетрезвых водителей. Почти 185 тысяч отказались от поездки к наркологу.

Напомним, что за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде или повторный отказ от медосвидетельствования водителю грозит уголовная ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

И все это с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Но похоже не всех любителей принять на грудь или тонизироваться иными препаратами это останавливает.

Как стало известно корреспонденту "РГ", в прошлом году в России было выявлено более 100 человек, которые более пяти раз привлекались к ответственности за управление в нетрезвом виде.

Для сравнения: в сентябре прошлого года заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Александр Быков сообщил, что за полтора года было выявлено 772 тысячи фактов управления с признаками опьянения. При этом только 43 водителя задерживались по четыре раза в подобном состоянии, и только один - шесть раз.

У собственника, который передал управление водителю, наказанному за управление в нетрезвом виде, отберут машину по новой статье 34.34 нового КоАП

Но 100 человек более пяти раз по итогам одного года - это уже перебор. И это при том, что уголовная статья работает.

О том, что уголовная статья работает, можно судить по статистике Судебного департамента при Верховном суде. В прошлом году за повторное управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования осуждено более 59,5 тысячи человек. Годом ранее таких было более 66 тысяч.

По этим же данным можно сказать, что суды стали жестче относиться к таким нарушителям. Если в 2018 году реальные сроки получили почти 7 тысяч человек, то в прошлом году - уже более 8 тысяч. Впрочем, разница в эту тысячу может касаться тех самых маргиналов, которые, даже получив судимость, продолжают ездить за рулем подшофе.

Дело в том, что наш суд крайне гуманен. Абсолютное большинство таких нарушителей отделывается обязательными работами с лишением права управления. Что не ограничивает их от возможности повторить свой подвиг.

Пожалуй, единственной действенной мерой, чтобы убрать с дорог таких любителей покататься под воздействием противопоказанных напитков и препаратов, - это оставить их без машины.

И предложение о конфискации транспортного средства уже давно было внесено в Госдуму. Но проект так и не прошел. Все дело в том, что автомобиль может принадлежать совершенно другому лицу, а нетрезвый водитель пользуется машиной по доверенности.

Однако в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях появилась статья, которая предусматривает возможность конфискации автомобиля в пользу государства в том случае, если нарушитель управляет им по доверенности.

Поясним: предполагается, что в статье 264.1 УК появится такая санкция, как конфискация автомобиля. И она будет действовать в отношении нарушителя - собственника автомобиля.

А у собственника, который передал управление водителю, наказанному за управление в нетрезвом виде, отберут машину по новой статье 34.34 нового КоАП за "непринятие собственником транспортного средства мер по исключению возможности совершения иным лицом преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК, с использованием данного транспортного средства".

Например, водитель попался нетрезвым за рулем чужого автомобиля. Его лишили прав, назначили штраф, а собственнику автомобиля отправили копию постановления. Если после этого нетрезвый водитель снова попадется за рулем этого же автомобиля, то его будут судить по статье 264.1 УК, а у собственника конфискуют машину по статье 34.34 КоАП.

Стоит напомнить, что водитель считается подвергнутым наказанию в течение года после его отбытия. То есть, если ему вернули права и он в течение года после этого снова попался нетрезвым за рулем, его будут судить по статье 264.1 УК как за повторное нарушение. А собственник машины, который доверил ему управление, останется без автомобиля по административной статье.

Это действительно будет действенной мерой против тех самых маргиналов, которые трезвыми за руль не садятся из принципа и которых не беспокоит уголовная ответственность за такое деяние. Нет машины - нет и преступления.

Кстати, по вине нетрезвых водителей за 7 месяцев этого года произошло 7584 ДТП. Это каждая десятая авария. В них погибло 1797 человек.

При этом именно ДТП с нетрезвыми водителями отличаются наиболее высокой тяжестью последствий. Если в среднем по стране у нас тяжесть последствий ДТП равна 7, то в случаях с нетрезвыми водителями - 17. Тяжесть последствий - это соотношение количества погибших к пострадавшим. Грубо говоря, в среднем ДТП из 100 пострадавших выживут 93 человека. А в аварии с нетрезвым водителем - 83 человека.

Если у нас повторное управление в нетрезвом виде - преступление, то почему бы не конфисковать орудие преступления?