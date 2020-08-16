В двух последних встречах четвертьфинала Лиги чемпионов было забито 14 мячей

Нынешний розыгрыш плей-офф Лиги чемпионов навсегда войдет в историю. Впервые начиная с четвертьфинальной стадии победители дуэлей определяются по итогам одного матча, и впервые в 1/2 не сыграют клубы из Англии, Испании или Италии.

В нынешней Лиге чемпионов "Бавария" забила в девяти встречах 39 голов! Причем в соперниках у нее среди прочих были "Тоттенхэм", "Челси" и "Барселона". Фото: Reuters

Противостояние "Баварии" и "Барселоны" в четвертьфинале многие эксперты называли досрочным финалом. Встречались команды, которые еще недавно завоевывали трофей, в составе которых выступают одни из лучших футболистов мира - Лионель Месси и Роберт Левандовски. Да, проблемы каталонцев известны: они провалили концовку сезона, внутри клуба не все гладко, да и тренера своего Кике Сетьена звезды "сине-гранатовых" не особо жалуют. Но что произойдет такое - никто не ожидал.

"Бавария", скажем прямо, унизила "Барселону". Что самое интересное - итоговый счет 8:2 в пользу мюнхенцев мог быть и крупнее, реализуй они хотя бы половину своих моментов.

Больно было смотреть на Месси. Аргентинец фактически уже несколько сезонов тащит на себе команду, но в последний раз "Барселона" побеждала в Лиге чемпионов аж в 2015 году. С тех пор мадридский "Реал" трижды брал трофей, "Ливерпуль" впервые за 13 лет завоевал его, а каталонцы никак не могут этого сделать.

После шестого гола "Баварии" Месси на несколько секунд словно выключился из игры и стоял у середины поля, смотря куда-то вдаль. Интересно, о чем он думал в этот момент. Может о том, что его время, легендарное время в "Барселоне" пришло к концу? По информации зарубежных СМИ, если в руководстве "сине-гранатовых" не произойдет кардинальных перемен, Месси готов уйти. Примечательно, что недавно Лионель приобрел квартиру в Милане. А ведь сообщалось, что "Интер" готов предложить за него огромные деньги, дабы заполучить в нынешнее трансферное окно.

Но пока Месси публично не говорил о своих планах. В отличие от еще одного ветерана и лидера "Барселоны" Жерара Пике. После матча с "Баварией" он признался, что готов покинуть клуб.

Самой яркой игрой четвертьфинальной стадии стала встреча "Баварии" с "Барселоной", в которой немцы разгромили соперника со счетом 8:2

- Кошмарная игра, ужасные ощущения. Это позор. Причем с нами такое происходит не впервые. Нужна реакция, необходимы изменения. Я сейчас говорю не о тренере или футболистах, но неприкасаемых нет. Я готов уйти, если нужна свежая кровь и другая динамика, - сказал Пике.

Ну а "Баварию" сейчас не остановить. Трудно представить, кто и что может противопоставить такой команде. Вдуматься только: в девяти матчах этой Лиги чемпионов немцы забили 39 голов! Причем в соперниках у них среди прочих были такие клубы, как "Тоттенхэм", "Челси", "Барселона".

Героем встречи с каталонцами стал Томас Мюллер, оформивший дубль и отдавший голевую передачу.

- Трудно объяснить то, что случилось. Мы в невероятной форме и сегодня славно повеселились. Благодарен за приз игроку матча, но я здесь не для этого. Мы приехали в Мюнхен ради трофея. И не уйдем без него, - сказал Мюллер.

Лионель Месси и Марк-Андре тер Штеген шокированы поражением "Барселоны". Сообщается, что Месси решил покинуть команду Фото: twitter.com / javier_lanza

В полуфинале будет ремейк десятилетней давности: матч "Бавария" - "Лион". Французы вслед за "Ювентусом" сенсационно выбили одну из лучших английских команд последних лет - "Манчестер Сити" (3:1).

Удивительное дело: "Сити" каждый год покупает новичков за огромные деньги, выиграл все трофеи в Англии, забивает кучу голов, но уже третий сезон подряд при Хосепе Гвардиоле не может пройти четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов.

- Мы создали больше моментов и разочарованы. Однажды "Сити" прорвется в полуфинал. Команда это заслужила. Но пока нам нужно отдохнуть немного и подготовиться к новому сезону, - сказал Гвардиола.

"Лион" - главное открытие нынешней Лиги чемпионов. Интересно будет вспомнить, что французская команда выступала в одной группе с "Зенитом". И питерцы набрали четыре очка в двух матчах: победили дома и сыграли вничью во Франции. Но при этом российский клуб досрочно покинул еврокубки, не попав даже в плей-офф Лиги Европы, а "Лион" претендует на первый свой в истории триумф в Лиге чемпионов.

Еще одной неожиданностью этого сезона стал "Лейпциг". Клуб, начавший свое существование в 2009 году, впервые попал в четверку лучших главного еврокубка. Причем в 1/4 финала немцы неожиданно выбили "Атлетико" (2:1), который до того одолел действовавшего на тот момент обладателя трофея "Ливерпуль".

Остается добавить, что за выход в финал "Лейпциг" поспорит с "Пари Сен-Жермен". Матч состоится 18 августа, а днем позже "Бавария" встретится с "Лионом". Финал запланирован на 23-е число.